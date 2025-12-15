Compania SpaceX, condusă de Elon Musk, ajunge să valoreze 800 miliarde dolari, în urma unei vânzări interne de acțiuni

SpaceX, compania spațială a miliardarului Elon Musk, se pregăteşte pentru o eventuală listare pe bursă anul viitor şi a deschis o vânzare secundară de acţiuni care evaluează compania la aproximativ 800 miliarde dolari, potrivit unei scrisori trimise acţionarilor de directorul financiar Bret Johnsen şi consultate de Reuters.

Demersul companiei către o ofertă publică iniţială, care ar putea deveni una dintre cele mai mari din istorie, este susţinut în principal de expansiunea rapidă a afacerii Starlink, serviciul de internet prin satelit al SpaceX, conform News.ro.

Aceasta include planuri pentru servicii directe către telefoane mobile şi progrese în dezvoltarea rachetei Starship, destinată misiunilor către Lună şi Marte.

În scrisoarea datată 12 decembrie, Johnsen a precizat că SpaceX a aprobat un aranjament prin care compania, alături de investitori noi şi existenţi, va cumpăra acţiuni în valoare de până la 2,56 miliarde dolari de la acţionari eligibili, la un preţ de 421 de dolari pe acţiune.

„Pregătim compania pentru un posibil IPO în 2026. Dacă se va întâmpla, când se va întâmpla şi la ce evaluare rămâne extrem de incert, dar ideea este că, dacă executăm excelent şi pieţele ne sunt favorabile, o ofertă publică ar putea atrage un capital semnificativ”, a scris Johnsen.

Potrivit acestuia, fondurile obţinute ar urma să fie folosite pentru creşterea frecvenţei zborurilor Starship, dezvoltarea unor centre de date bazate pe inteligenţă artificială în spaţiu, construirea proiectului Moonbase Alpha şi lansarea de misiuni cu şi fără echipaj către Marte.

SpaceX nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Bloomberg News şi The New York Times au relatat vineri despre vânzarea de acţiuni.

Elon Musk a sugerat la începutul acestei săptămâni, într-o postare pe platforma X, posibilitatea unei IPO SpaceX.

Reuters a relatat anterior, citând o sursă apropiată situaţiei, că SpaceX ar putea încerca să atragă peste 25 miliarde dolari printr-o ofertă publică, care ar putea avea loc chiar din luna iunie.

Informaţiile privind o eventuală listare au fost bine primite de investitori, care văd IPO-ul drept o modalitate de a finanţa ambiţiile lui Musk legate de Marte şi de a evalua compania la peste 1.000 miliarde dolari.

Conform datelor Crunchbase, SpaceX este în prezent a doua cea mai valoroasă companie privată din lume, după OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT.

Discuţiile despre listare au loc într-un context mai larg de revenire a pieţei IPO în 2025, după o perioadă de aproximativ trei ani marcată de activitate redusă în acest segment.