Cea mai valoroasă companie nelistată la bursă este OpenAI (ChatGPT), care tocmai a depășit firma spațială a lui Elon Musk, SpaceX

OpenAI, care a dezvoltat produse de inteligență artificială precum ChatGPT, Sora sau DALL-E, a devenit cea mai valoroasă companie nelistată la bursă (privată), la nivel mondial, depășind astfel firma de tehnologii spațiale SpaceX, controlată de Elon Musk.

Compania americană OpenAI, condusă de Sam Altman, a finalizat joi o rundă de vânzare secundară de acţiuni în valoare de 6,6 miliarde dolari, iar în urma acestei tranzacții a fost evaluată la 500 miliarde de dolari, potrivit unor surse citate de Bloomberg, conform News.ro.

Operaţiunea a dat ocazia actualilor şi foştilor angajaţi să îşi vândă din acțiuni.

Deşi OpenAI autorizase până la 10,3 miliarde dolari pentru vânzare, acționarii au vândut doar aproximativ două treimi din acest volum de acțiuni.

Surse interne consideră că interesul relativ redus reflectă încrederea angajaţilor în perspectivele pe termen lung ale companiei şi arată că apetitul investitorilor rămâne ridicat chiar la această evaluare, în urcare de la 300 miliarde la începutul anului.

Printre investitorii care au cumpărat acțiuni acum se numără mari fonduri de investiții, ca Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, fondul suveran MGX din Abu Dhabi şi T. Rowe Price.

Aceasta este a doua mare ofertă de tip tender pentru OpenAI în mai puţin de un an, după tranzacţia de 1,5 miliarde cu SoftBank din noiembrie 2024.

Noua rundă consolidează statutul OpenAI drept cea mai valoroasă companie privată din lume, depăşind SpaceX, care fusese evaluată recent la 456 miliarde dolari.

Pe fondul competiţiei intense pentru specialişti în inteligenţă artificială, OpenAI foloseşte aceste vânzări secundare pentru a recompensa angajaţii şi a-i păstra pe termen lung, evitând deocamdată listarea la bursă.

OpenAI a fost fondată ca organizație non-profit, în anul 2015, la San Francisco, de către Sam Altman, Elon Musk și un grup de experți în inteligență artificială. Inițial, organizația avea scopul de a studia și combate posibilele riscuri legate de utilizarea inteligenței artificiale pe scară largă. Elon Musk a părăsit apoi organizația, considerând că aceasta s-a îndepărtat de scopul său inițial. Din 2019, OpenAI a trecut treptat în zona de business.