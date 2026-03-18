Combustibili mai ieftini pentru transportatori? Trei măsuri pe care aceștia le propun Guvernului 

Federația Operatorilor Români de Transport (FORT), organizație afiliată IMM Romania, revine cu propuneri către Guvern pentru stabilizarea pieței carburanților, într-un moment în care costurile cu combustibilul continuă să pună presiune pe firmele de transport, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Organizația susține că intervențiile propuse sunt menite să corecteze dezechilibrele din piață și să permită transportatorilor români să rămână competitivi într-un sector unde carburantul este unul dintre cele mai importante costuri.

Eliminarea ICAS, prima măsură cerută

Una dintre principalele propuneri vizează eliminarea Impozitului Suplimentar pe Cifra de Afaceri (de 0,5%) pentru companiile care comercializează combustibil. Potrivit FORT, această taxă pune presiune pe întreg lanțul de distribuție și ajunge să fie reflectată în prețul final plătit de consumatori și firme.

Eliminarea ei ar permite ca eventualele scăderi de costuri să se transmită mai rapid în prețul de la pompă, ceea ce ar avea un impact direct asupra operatorilor de transport.

Adaosuri comerciale plafonate pe fiecare verigă din lanț

O altă măsură propusă este plafonarea adaosului comercial, dar nu uniform, ci diferențiat pe fiecare etapă: producător, distribuitor și comerciant final.

FORT argumentează că o astfel de intervenție ar aduce mai multă transparență în formarea prețurilor și ar reduce riscul acumulării succesive de marje comerciale, care pot duce la scumpiri greu de justificat economic.

Plafonarea prețului final, soluție de criză

În scenarii de volatilitate accentuată sau disfuncționalități majore ale pieței, federația ia în calcul și plafonarea prețului final la pompă, dar doar ca măsură de ultimă instanță.

Această intervenție ar avea rolul de a limita creșterile bruște și de a proteja atât economia, cât și consumatorii și companiile dependente de transport.

Miza: competitivitatea transportatorilor români

Costul combustibilului reprezintă una dintre cele mai mari componente ale cheltuielilor din transporturi, iar orice variație se reflectă rapid în tarife și în capacitatea firmelor de a concura pe piața europeană.

În acest context, FORT avertizează că lipsa unor măsuri coerente poate duce la pierderea competitivității pentru operatorii români, în raport cu firme din alte state unde politicile fiscale sunt mai favorabile.

FORT: avem nevoie de politici predictibile

Reprezentanții federației transmit că propunerile fac parte dintr-un dialog instituțional mai amplu cu autoritățile și că obiectivul este implementarea unor politici publice predictibile și eficiente.

Organizația își reafirmă disponibilitatea de a colabora cu Guvernul pentru a identifica soluții care să stabilizeze piața și să susțină sectorul transporturilor pe termen lung.


























