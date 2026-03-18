Imobiliare în București: Dezvoltatorul One a cumpărat un teren în zona Floreasca-Tei, să mai construiască blocuri de locuințe scumpe, birouri și spații comerciale. 135 milioane EUR, valoarea proiectului

Dezvoltatorul imobiliar românesc One United Properties a anunțat, miercuri, că a cumpărat un teren în zona Floreasca din București, pentru a mai construi două blocuri, cu apartamente destinate „segmentului superior al pieţei”, birouri și spații comerciale, valoarea brută a proiectului fiind de 135 milioane EUR.

Terenul achiziționat acum de One are o suprafață de 9.045 mp și este amplasat pe Str. Barbu Văcărescu nr. 241–273, cu o poziționare între Lacul Floreasca și Lacul Tei.

Compania spune că vrea să construiască aici o nouă „dezvoltare rezidențială exclusivistă”, denumită One Floreasca Sunset.

Dezvoltatorul își extinde prezența în zona Floreasca, unde mai are proiectele One Floreasca Lake, cu faza 1 finalizată în 2013 și faza 2 în 2015, One Floreasca City, ansamblul mixed-use ridicat pe fosta platformă Automatica și finalizat în 2021 și One Floreasca Towers, cu finalizare estimată în 2026.

Noua dezvoltare One Floreasca Sunset va fi ridicată în cartierul Floreasca, între Lacul Tei, Lacul Colentina și Lacul Floreasca, cu deschideri panoramice către apă și către zona verde a Parcului Verdi și a complexului sportiv Pescariu Sports & Spa. În același timp, zona este conectată direct la polul de business Barbu Văcărescu – Aurel Vlaicu – Dimitrie Pompeiu, la rețeaua de transport public și la principalele artere de circulație.

„One Floreasca Sunset se înscrie în strategia noastră de a investi în terenuri cu o poziționare excepțională, în zone urbane mature, unde cererea este susținută de fundamente economice solide și de o infrastructură deja funcțională. Cartierul Floreasca rămâne probabil una dintre cele mai dorite adrese rezidențiale exclusiviste, unul dintre cele mai stabile segmente de piață din București, iar poziționarea acestui teren, cu deschidere către sistemul de lacuri și proximitate față de parc și facilități pentru sport și relaxare, oferă un avantaj greu de replicat într-un context urban consolidat. Abordarea noastră rămâne una strategică, prin care urmărim eficiența pe termen lung și livrarea unor dezvoltări care își păstrează relevanța în timp, prin calitatea produsului, funcțiuni integrate și standarde ridicate de eficiență energetică. Obiectivul este să construim valoare durabilă prin astfel de dezvoltări care completează coerent portofoliul ONE”, a declarat Victor Căpitanu, cofondator și co-CEO One United Properties.

Conform proiectului, One Floreasca Sunset ar urma să includă o clădire cu două corpuri, cu regim de înălțime 3S + P + 13E + 14 duplex, o suprafață construită desfășurată de 29.138 mp și peste 2.700 mp de spații verzi, cu o țintă de minimum 30% spațiu verde la nivelul amplasamentului.

Componenta de locuințe va include 221 unități locative: studiouri, apartamente cu 2, 3 și 4 camere, precum și penthouse-uri cu „priveliști panoramice către lacurile înconjurătoare”.

La nivelurile inferioare, One Floreasca Sunset va integra funcțiuni complementare, cu spații comerciale pe o suprafață de 1.172 mp, spații de birouri pe 981 mp, dar și spații administrative pe o suprafață de 156 mp.

De asemenea, complexul va include și o zonă de sport dedicată rezidenților, mai promite One.

În ceea ce privește mobilitatea, noua dezvoltare va pune la dispoziție 361 de locuri de parcare, într-un sistem mixt, dintre care 20 la exterior, cu infrastructură pregătită și pentru încărcarea vehiculelor electrice. Soluțiile tehnice vizează eficiența și confortul, incluzând sisteme moderne de climatizare (VRV), precum și conformare nZEB, mai susține firma.

„Dezvoltarea este adresată segmentului superior al pieţei, beneficiează deja de autorizație de construire, iar lucrările de construcţie şi procesul de vânzare urmează să înceapă în cursul acestui an, cu finalizare estimata pentru anul 2028”, a precizat One.

Valoarea brută de dezvoltare (GDV) se ridică la 135 de milioane de euro, conform companiei.

Sursa foto: randări One United Properties.