O rețea socială inițiată în România, cu finanțare de 300.000 EUR, vrea să devină alternativa europeană la platformele americane și chinezești, ca Facebook și TikTok

Doi antreprenori francezi stabiliți în România au obținut o finanțare de 300.000 EUR de la un fond de investiții și urmează să lanseze o nouă rețea socială, startup-ul propunând o alternativă la platformele americane și chinezești, ca Facebook, X.com sau TikTok.

O Inițiativă Cetățenească Europeană depusă recent propune lansarea unei platforme sociale publice la nivelul UE, ca alternativă la marile rețele private. Pentru a fi analizată de Comisia Europeană, inițiativa trebuie să strângă cel puțin 1 milion de semnături, după cum am mai scris pe StartupCafe.

Între timp, Jasseem Allybokus și Grégoire Vigroux, doi antreprenori francezi stabiliți la București, au luat-o înainte și au inițiat deja o aplicație socială europeană: eYou.

Într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, startup-ul eYou Social anunță intrarea în faza de pre-lansare a aplicației eYou, o nouă platformă de social media gândită în România, „cu ambiția de a deveni o alternativă europeană solidă într-o piață dominată de giganți globali”.

Proiectul este susținut de o investiție inițială de 300.000 de euro și își propune să devină „un model construit în jurul încrederii, transparenței și diversității de opinii”.

Într-un context în care la nivel european se discută tot mai intens despre suveranitatea digitală și dezvoltarea unor ecosisteme tehnologice independente, eYou se poziționează ca o inițiativă antreprenorială care contribuie la consolidarea prezenței europene în peisajul rețelelor sociale.

O abordare diferită a experienței în social media

eYou este concepută ca un răspuns european la provocările actuale din social media, cu obiectivul de a restabili încrederea publicului în mediul online.

Aplicația integrează un sistem de fact-checking care permite utilizatorilor să verifice acuratețea oricărei postări direct în platformă, prin surse verificate și neutre, fără a întrerupe fluxul conversației.

Startup-ul afirmă că aplicația eYou „este proiectată astfel încât să pună accent pe protecția datelor personale, iar arhitectura feed-ului este gândită pentru a încuraja expunerea la perspective diverse, susținând dialogul și reducând riscul formării unor bule informaționale – echo chambers (camere de ecou)”.

De la București către Europa: viziunea celor doi expați care au fondat eYou

Fondatorii eYou Social, Jasseem Allybokus și Grégoire Vigroux, sunt antreprenori francezi care s-au stabilit la București de 10, respectiv 20 de ani. Ei spun că „au ales România drept rampă de lansare pentru o inițiativă europeană în domeniul social media”.

Jasseem Allybokus este un antreprenor în serie, cu experiență în dezvoltarea de produse digitale și scalarea afacerilor tehnologice la nivel internațional, potrivit comunicatului. A coordonat mai multe proiecte axate pe experiența utilizatorului, integrarea inteligenței artificiale și platforme construite în jurul încrederii.

În calitate de CEO al eYou, el conduce viziunea strategică a startup-uli și supraveghează dezvoltarea tehnologică și de produs.

„Platformele mainstream sunt construite pentru a arăta utilizatorilor mai mult din ceea ce deja le place, consolidând camerele de ecou și făcând dezinformarea mai greu de combătut. eYou este gândită diferit: feed-ul încurajează diversitatea de perspective, iar sistemul integrat de fact-checking permite verificarea instantanee a oricărei postări. Este un nou model de social media construit în jurul încrederii”, afirmă Jasseem Allybokus.

Grégoire Vigroux este antreprenor și investitor stabilit în România, cu o vastă experiență în ecosistemul startup-urilor din Europa Centrală și de Est. Antreprenor în serie, cu patru exit-uri de succes, este și cofondatorul aplicației mobile Bonapp și al TELUS Digital Europe.

În cadrul eYou, Grégoire coordonează activitățile de vânzări, marketing, parteneriate, atragere de finanțare și dezvoltare strategică.

„Social media a remodelat societățile noastre, politica și chiar modul în care ne percepem pe noi înșine. Concepute inițial pentru a conecta oamenii și a democratiza vocile, platformele au devenit ecosisteme ale polarizării, supravegherii și superficialității. eYou nu este doar o nouă rețea socială. Este un reset. O linie trasată”, spune Grégoire Vigroux.

Startup-ul a atras o finanțare de 300.000 de euro în etapa de pre-lansare din partea Fil Rouge Capital, un fond de investiții de tip venture capital care investește în companii aflate în stadii incipiente, de la pre-seed la Series A, având un istoric combinat de tranzacții M&A și finanțări ce depășescu 4 miliarde de euro.

„La Fil Rouge Capital, motto-ul nostru este ‘Capital for the bold’. Iar eYou este exact asta: un start-up născut în România, suficient de curajos pentru a provoca giganții globali din social media. Credem că eYou are fondatorii potriviți, viziunea potrivită și momentul potrivit pentru a deveni primul unicorn european din social media”, declară Matei Dumitrescu, Partner în cadrul Fil Rouge Capital.

Faza de pre-lansare a eYou și lista de așteptare

În etapa de pre-lansare, eYou a deschis oficial lista de așteptare.

În următoarele săptămâni, utilizatorii sunt invitați să se înregistreze pe pagina dedicată pentru a fi printre primii care vor avea acces la aplicație, odată cu lansarea publică programată pentru luna mai 2026.

„Cei care se înscriu din timp vor beneficia de acces prioritar, posibilitatea de a-și alege numele de utilizator (handle), actualizări regulate despre evoluția produsului și avantaje exclusive pe măsură ce platforma se apropie de lansarea oficială.

De asemenea, vor fi recunoscuți ca membri fondatori ai comunității printr-un badge dedicat «Early Believer», care va fi afișat pe profilul lor.

Utilizatorii se pot înscrie pe lista de așteptare la: www.eyou.social” - precizează startup-ul.