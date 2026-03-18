Gruia Stoica (Grampet): „Transportul feroviar este viitorul”. De ce rămâne România blocată pe șosea

România riscă să rateze direcția europeană în transporturi, în condițiile în care continuă să favorizeze transportul rutier în detrimentul celui feroviar, avertizează Grampet Group, cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Europa Centrală și de Sud-Est.

Apelul vine în contextul unui semnal de alarmă lansat recent de Organizația Patronală a Operatorilor Feroviari Privați, privind dezechilibrele tot mai mari dintre cele două moduri de transport de marfă.

„Transportul feroviar nu este o relicvă a trecutului, ci coloana vertebrală a mobilității viitorului”, spune Gruia Stoica, președinte și fondator al grupului, într-un comunicat de presă transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Dezechilibru major: rutierul, susținut; feroviarul, marginalizat

Potrivit companiei, România se află într-un punct critic: în timp ce statele europene accelerează investițiile în calea ferată, la nivel local politicile publice continuă să favorizeze transportul rutier.

Diferențele sunt vizibile inclusiv la nivel de sprijin financiar. Transportul rutier beneficiază de scheme consistente, inclusiv subvenții directe pentru combustibil, în timp ce transportul feroviar, deși afectat de aceleași presiuni economice, este exclus din mecanisme similare de sprijin.

Această abordare creează, în opinia operatorilor feroviari privați, un avantaj competitiv artificial și contravine principiilor europene privind concurența echitabilă între modurile de transport.

În același timp, impactul asupra mediului este semnificativ diferit. Transportul rutier generează aproximativ 70% din emisiile din sector și reprezintă principala sursă de poluare urbană, în timp ce transportul feroviar de marfă produce de până la opt ori mai puține emisii de CO₂ per tonă transportată.

„A ignora rolul strategic al căii ferate nu este doar o eroare de politică publică, ci o abatere de la direcția clar stabilită la nivel european”, avertizează Gruia Stoica, făcând referire la obiectivele din Pactul Verde European.

Declinul feroviar: de la 220 milioane tone la doar 40 milioane

Datele istorice arată o schimbare dramatică în ultimele decenii.

Imediat după 1990, transportul feroviar de marfă în România ajungea la aproape 220 de milioane de tone anual. În prezent, volumul a scăzut la puțin peste 40 de milioane de tone.

În paralel, transportul rutier a crescut accelerat, ajungând la peste 320 de milioane de tone anual. Diferența reflectă nu doar evoluția pieței, ci și o orientare constantă a politicilor publice în favoarea transportului rutier.

Miza reală: economie, locuri de muncă și direcția României

Dincolo de cifre, impactul este și unul social și economic major. Sectorul feroviar susține aproximativ 100.000 de locuri de muncă, direct și indirect, iar slăbirea acestuia înseamnă nu doar infrastructură degradată și întârzieri, ci și riscul pierderii acestor locuri de muncă.

În același timp, România se îndepărtează de tendința europeană, unde calea ferată este considerată un instrument esențial pentru reducerea emisiilor și pentru creșterea rezilienței economice. În plan intern, efectele dezechilibrului sunt deja vizibile: infrastructură rutieră suprasolicitată, congestii, costuri publice în creștere și blocaje în lanțurile logistice.

„Nu cerem privilegii, ci condiții corecte”

Mesajul transmis de Grampet Group este unul direct: transportul feroviar nu solicită tratament preferențial, ci condiții echitabile pentru a putea concura corect.

„Dacă ne dorim cu adevărat un sistem de transport modern, competitiv și sustenabil, este momentul să corectăm acest dezechilibru. Nu prin declarații, ci prin măsuri concrete”, spune Gruia Stoica.

În lipsa unor intervenții rapide, România riscă să rămână blocată într-un model de transport mai poluant, mai costisitor și tot mai departe de obiectivele europene, se mai arată în comunicatul transmis către StartupCafe.