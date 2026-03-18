Ministra Mediului pune reguli pe litoral: operatorii fără PUZ nu pot construi terase

Operatorii economici care închiriază sectoare de plajă fără Plan Urbanistic Zonal (PUZ) nu vor avea voie să construiască terase sau beach baruri, a declarat miercuri ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, potrivit Agerpres.

Conform acesteia, regula nu este nouă, dar a fost clarificată încă din faza de licitație, astfel încât firmele să știe exact în ce condiții intră. Activitatea economică pe plajă rămâne permisă, însă fără construcții în zonele unde nu există PUZ.

„Operatorii știu de la bun început unde pot construi și unde nu. Am inclus aceste informații direct în procedura de licitație”, a explicat ministra, în marja evenimentului Resource Recovery Summit 2026.

Pe partea de infrastructură, oficialul atrage atenția că problema utilităților trenează de două decenii, deși primăriile au obligația legală de a le asigura. Acolo unde există deja rețele, operatorii trebuie să se conecteze și nu mai pot folosi soluții improvizate, cum sunt sistemele îngropate în nisip, considerate un risc pentru sănătatea publică.

Mesajul Ministerului este clar: autoritățile locale trebuie să livreze utilitățile pe toate sectoarele de plajă, iar toleranța pentru improvizații scade.

În paralel, controalele pe litoral continuă, după ce recent au fost descoperite construcții ilegale ascunse în nisip. „Plajele nu trebuie să fie vestul sălbatic, ci spații civilizate”, a mai spus ministra.

Interesul pentru exploatarea plajelor rămâne ridicat. În Năvodari, peste 300 de operatori s-au înscris pentru mai puțin de 60 de subsectoare, un nivel record de competiție.

Licitațiile nu sunt însă lipsite de controverse. Asociația Operatorilor de Plajă Năvodari a atacat procedura în instanță și a cerut suspendarea acesteia la Curtea de Apel Constanța, susținând că problemele structurale ale plajelor ar trebui rezolvate înainte de atribuirea sectoarelor.