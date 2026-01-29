Skip to content

Miliardarul Elon Musk plănuiește listarea SpaceX la bursă într-un moment cheie: de ziua sa și în timpul unui fenomen astronomic

Elon Musk
Sursă: © Frédéric Legrand | Dreamstime.com

Miliardarul Elon Musk a sugerat ca listarea eventuală la bursă a SpaceX să coincidă cu un fenomen astronomic și cu ziua sa de naștere din iunie.

Deținătorul companiei spațiale ar vrea să sincronizeze oferta publică inițială (IPO) cu momentul în care Jupiter și Venus par foarte apropiate, potrivit unor surse familiare cu subiectul citate de FT, conform Yahoo Finance. Data sugerată ar fi una la mijlocul lunii iunie, lună în care miliardarul va împlini 55 de ani.

Alinierea celor două planete este cunoscută în astrologia vedică, care ar aduce optimism, bucurie, prosperitate și noi oportunități, conform The Times of India.

Musk are un istoric legat de simbolistică și glume în deciziile sale, inclusiv de afaceri. Recent, a glumit legat de cumpărarea operatorului low-cost de avioane Ryanair pentru a pune un om numit Ryan la conducere, spunând că este „destinul” companiei pe X/Twitter.

SpaceX ar vrea să strângă 50 miliarde dolari la o ofertă care evaluează compania la 1.500 miliarde dolari, cel mai mare IPO din istorie, potrivit Reuters.

Valoarea sa ar fi dublă față de ultima primită, de 800 miliarde dolari, în urma unei vânzări interne de acțiuni, despre care s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

Demersul companiei către o ofertă publică iniţială, care ar putea deveni una dintre cele mai mari din istorie, este susţinut în principal de expansiunea rapidă a afacerii Starlink, serviciul de internet prin satelit al SpaceX.

Conform datelor CrunchbaseSpaceX este cea mai valoroasă companie privată din lume, urmată de OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT.

Discuţiile despre listare au loc într-un context mai larg de revenire a pieţei IPO în 2025, după o perioadă de aproximativ trei ani marcată de activitate redusă în acest segment.

