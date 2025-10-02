VIDEO. Manuel Mirescu, manager HP, sfat pentru microîntreprinderi: „Echipamentele ar trebui alese pentru perioada de utilizare, nu doar pentru momentul la care ne aflăm acum”

Antreprenorii români ar trebui să aleagă soluțiile IT pentru afacerile lor atât pentru nevoile pe care le au acum în cadrul afacerii, cât și pentru viitor, în funcție de dezvoltarea acesteia, susține Manuel Mirescu, Distribution Business Manager HP Inc. România, într-un interviu acordat StartupCafe.ro la conferința „De la idee la 300.000 EUR finanțare”.

Gigantul IT prezent în România oferă diferite soluții și flexibilitate pentru companiile mici și mijlocii, din perspectiva serviciilor oferite și a pachetelor de garanție.

„Clienții își pot alege dintr-o ofertă largă tipul de garanție pe care îl doresc, o flexibilitate referitor la perioadă, care se poate întinde pe 1 până la 5 ani. De asemenea, este o diferențiere făcută de tipul de serviciu, dacă se poate face inclusiv în locația clientului sau acesta să se adreseze către centrele de service autorizate de către HP în România”, a spus Manuel Mirescu.

Managerul HP îi sfătuiește pe antreprenorii care vor să cumpere echipamente IT să ia în considerare și nevoile viitoare ale afacerilor lor:

„Știm bine că o afacere este făcută pentru a fi dezvoltată, ceea ce înseamnă că trebuie să luăm în considerare la momentul achiziției de astăzi nevoile pe care le vom avea peste 1, 2 sau 5 ani. Tocmai de aceea, echipamentele ar trebui alese pentru perioada de utilizare, nu doar pentru momentul la care ne aflăm acum, iar funcționalitățile sau caracteristicile tehnice ar trebui să fie cele pe care le vedem ca fi necesare în viitor”, a declarat Manuel Mirescu pentru StartupCafe.ro.

HP are parteneriate cu autorități publice și organizații private pentru promovarea achizițiilor prin fonduri europene. La nivel național, compania are peste 1.500 parteneri activi prin care livrează soluții IT către firme.

„Suntem parte a unor parteneriate strategice, așa cum ne aflăm și la acest eveniment, în care punem laolaltă autorități publice locale, autorități regionale, responsabile de implementarea proiectelor, dar și organisme private, consultanți pentru fonduri europene sau instituții media, prin care reușim să ajungem mai ușor către potențialii beneficiari, evenimente și inițiative prin care încercăm să aducem mai ușor la îndemâna antreprenorilor accesarea fondurilor europene” – Manuel Mirescu.

În cadrul apelului de proiecte PTJ „Intervenții care sprijină Dezvoltarea Întreprinderilor și a Antreprenoriatului”, microîntreprinderile vor avea la dispoziție un buget total de 206.821.382 EUR, din care 85% vin de la Uniunea Europeană și 15% de la bugetul de stat.

Acest buget este împărțit astfel pe județe, în 7 apeluri separate:

Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 1 Gorj 49.306.293 EUR

49.306.293 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 2 Hunedoara 38.601.700 EUR

38.601.700 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 2 Hunedoara , PTJ - Prioritatea 2 Hunedoara ITI Valea Jiului 9.650.423 EUR

, PTJ - Prioritatea 2 Hunedoara 9.650.423 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 3 Dolj 36.446.155 EUR

36.446.155 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 4 Galați 22.569.050 EUR

22.569.050 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 5 Prahova 27.873.431 EUR

27.873.431 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 6 Mureș 22.374.330 EUR

Din acești bani, microîntreprinderile eligibile vor putea obține ajutoare nerambursabile de câte 50.000-300.000 EUR pe proiect. Aceste valori se calculează în lei, la cursul Inforeuro la data deschiderii apelului de proiecte, adică aprilie 2025, respectiv 4,9774 RON/1 EUR.

Firmele beneficiare vor trebui să-și asigure și ele cofinanțare proprie de cel puțin 10% din valoarea cheltuielilor eligibile plus toate cheltuielile neeligibile din proiect.