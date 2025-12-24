Firmă lansată de doi IT-iști din Israel, vândută cu 7,7 miliarde dolari după 10 ani

Doi IT-iști israelieni au fondat un startup de securitate cibernetică acum 10 ani, iar acum îl vând unei companii de software pentru întreprinderi pentru 7,75 miliarde dolari, potrivit TechCrunch.

Prețul cu care ServiceNow cumpără startup-ul Armis este cu peste 1 miliard dolari mai mult decât ultima valoare primită de firma israeliană de cybersecurity, de 6,1 miliarde, în urma rundei de finanțare de 435 milioane dolari, de luna trecută.

Startup-ul spunea, la acel moment, că se pregătește de o ofertă publică inițială (IPO), dar acum a anunțat că va fi cumpărat de ServiceNow pentru 7,75 miliarde dolari, într-o tranzacție în numerar.

Armis a atins venituri anuale recurente (ARR) de 340 milioane dolari, cu o creștere anuală de peste 50%, conform anunțului de cumpărare.

Startup-ul va ajuta ServiceNow să-și extindă oferta de securitate cibernetică.

„Împreună cu Armis, vom oferi un scut strategic de securitate cibernetică definitoriu în industrie, pentru protecție proactivă în timp real, de la un capăt la altul, în toate domeniile tehnologice”, a spus Amit Zavery, președinte, director operațional și director de produs la ServiceNow.

„Am construit Armis pentru a proteja cele mai critice medii și pentru a oferi organizațiilor din sectorul public și privat informațiile în timp real de care au nevoie pentru a rămâne în față – astfel încât să poată vedea clar întregul lor mediu, să înțeleagă riscul în context și să acționeze înainte ca un incident să aibă loc. Împreună cu ServiceNow, clienții vor avea o modalitate nouă și puternică de a-și reduce expunerea și de a consolida securitatea la scară largă”, a spus Yevgeny Dibrov, cofondator și CEO al Armis.

Startup-ul Armis a fost fondat în anul 2015 de inginerii de origine israeliană Yevgeny Dibrov (CEO – director general, foto - dreapta) și Nadir Izrael (CTO – director tehnologic, foto - stânga). Amândoi au absolvit studiile la Technion, Institutul de Tehnologie din Israel, și sunt licențiați în informatică, Nadir fiind licențiat și în fizică, potrivit profilului său de LinkedIn.

Izrael a petrecut cinci ani ca inginer software la Google, lucrând la Google Maps și Google Autocomplete, conform Insight Partners. Dibrov a devenit inginer firmware la producătorul de cabluri Mellanox Technologies înainte de a se alătura echipei fondatoare a startup-ului de securitate cloud Adallom în 2012, firmă creată de aceeași echipă care ulterior a fondat Wiz, un alt startup israelian cumpărat anul acesta de Google.

Produsele dezvoltate de Armis protejează companii din Fortune 100, 200 și 500, guverne naționale și instituții naționale și locale de diferite amenințări cibernetice. Platforma asigură securitate în timp real atât pentru partea de cloud, cât și pentru dispozitivele IoT (Internet of Things).

Startup-ul a strâns aproximativ 1,3 miliarde dolari finanțări totale în 10 ani de activitate, de la mai mulți investitori, cum ar fi Red Dot Capital Partners, Sequoia, Goldman Sachs Growth Equity, Bain Capital, potrivit datelor de pe Crunchbase.

Acum o săptămână, startup-ul și-a deschis un birou în București, eveniment la care a participat co-fondatorul Nadir Izrael. Sediul din capitală găzduiește „Centrul de Excelență în Marketing” al firmei, conform unei postări de pe LinkedIn.