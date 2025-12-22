Cercetătorii japonezi vor putea intra în programul UE Horizon, de finanțare a inovației

Comisia Europeană și guvernul nipon au finalizat negocierile privind asocierea Japoniei la Horizon Europe, programul Uniunii Europene de finanțare a cercetării și inovării, în valoare de 93,5 miliarde EUR.

Potrivit unui comunicat al executivului european, transmis luni comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, se preconizează că acordul va fi semnat în 2026.

Înțelegerea reprezintă cea mai strânsă formă de colaborare oferită de UE partenerilor mondiali în domeniul inovației.

Aceasta va permite cercetătorilor japonezi să conducă și să își coordoneze propriile proiecte de cercetare și inovare în cadrul programului european, să solicite și să primească fonduri europene și să urmărească o colaborare mai strânsă cu partenerii din UE și din alte țări asociate.

Acordul vizează în mod specific pilonul II al programului Horizon Europe, care abordează provocările societale prin proiecte multinaționale de colaborare, cum ar fi tranziția digitală, securitatea alimentară și energia neutră din punct de vedere climatic.

În temeiul dispozițiilor tranzitorii, entitățile japoneze pot depune proiecte în cadrul programului Horizon Europe începând din 2026 și vor fi tratate ca „entități eligibile” dintr-o țară asociată.

Japonia se alătură astfel altor parteneri globali ai Uniunii Europene în cadrul programului Horizon Europe, cum ar fi: Coreea de Sud, Elveția, Egipt, Canada, Marea Britanie, Noua Zeelandă.

Japonia este un partener strategic cheie pentru Europa. Relațiile bilaterale în domeniul cercetării și inovării s-au dezvoltat constant în ultimele două decenii, pe baza Acordului de cooperare în domeniul științei și tehnologiei din 2011, a unei viziuni comune adoptate în 2015 și a unei scrisori de intenție semnate în mai 2020, precizează Comisia Europeană.