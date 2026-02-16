VIDEO. Brățara „magică” inventată de patru studente românce. Ajută persoanele cu deficiențe de auz să asculte muzică. A fost testată la Untold și premiată în Germania

Muzica „simțită” prin vibrații. Un proiect născut din prietenie și empatie, devenit inovație europeană.

Patru tinere studente de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) – Iulia Bara, Mărioara Mihali, Ioana Popa și Cătălina Rizel – au dezvoltat un produs inovator care le oferă persoanelor cu deficiențe de auz o nouă cale de a se bucura de muzică. Dispozitivul lor, numit „Rhythm Touch”, este o brățară inteligentă care transformă sunetele în vibrații, oferind o experiență muzicală senzorială.

Ideea care s-a născut dintr-o poveste personală

Totul a pornit de la o prietenă comună, cu deficiențe de auz din naștere, dar pasionată de muzică. „Îi place să danseze, se uită la filme, merge la nunți și petreceri – dar acolo tot ce poate face este să imite gesturi, mimica, emoția. Ne-am gândit cât de frumos ar fi pentru ea și pentru alții ca ea să aibă propria experiență muzicală”, povestesc fondatoarele Rhythm Touch.

Dispozitivul lor inovator captează sunetul în timp real cu ajutorul unui microfon, apoi transmite semnalul către motoare minuscule dispuse circular în jurul încheieturii, care vibrează în funcție de intensitatea și ritmul muzicii. Astfel, utilizatorul „simte” beat-ul pe piele – o experiență tactilă care transformă complet modul de a percepe muzica.

Testată la festivalul Untold, premiată în Germania

Pentru a-și testa invenția în condiții reale, cele patru studente au mers cu prototipul la festivalul Untold, unde au primit feedback direct de la persoane cu deficiențe de auz.

Rezultatele nu au întârziat să apară: în 2025, echipa a câștigat locul I la finala europeană a competiției EUT+ Incubation Programme, desfășurată la Darmstadt, Germania.

„Echipa a impresionat juriul internațional prin inovație, impact social și o prezentare remarcabilă. Dispozitivul lor facilitează accesul persoanelor cu deficiențe de auz la experiențe muzicale și sociale de care, în mod obișnuit, sunt private”, au transmis reprezentanții UTCN într-un comunicat.

De la un vis la o mișcare tehnologică

Rhythm Touch a fost inclus în programul Innovation Labs și sprijinit de Transilvania IT Cluster, o comunitate de startup-uri găzduită de ABC Incubator, un proiect dezvoltat la Cluj cu fonduri europene prin compania AROBS.

„Brățara transmite vibrații astfel încât persoanele cu deficiențe de auz să poată percepe sunetele. Printr-o campanie de PR, le-am susținut să meargă la Cinema Florin Piersic, unde au fost proiectate filme adaptate pentru persoanele cu deficiențe de auz”, explică reprezentanții clusterului.

„Muzica merge dincolo de sunet”

„Startup-ul nostru, Rhythm Touch, a fost construit pe o convingere simplă, dar puternică: muzica merge dincolo de sunet. Construim tehnologie cu un scop. Și acesta este doar începutul”, au scris cele patru studente pe o rețea de socializare, în timpul zborului spre Germania.

Rhythm Touch nu este doar o brățară inteligentă. Este o punte între două lumi — cea a celor care aud și cea a celor care simt. O dovadă că empatia și tehnologia pot schimba realitatea în care trăim, făcând lumea un loc mai accesibil și mai frumos pentru toți.