Cum arată „fabrica de startup-uri”, deschisă la Cluj de un important om de afaceri, cu fonduri europene (VIDEO)

Tehnologia de la Cluj face minuni: persoanele cu dizabilități de vedere rezolvă cuburi Rubik, iar cele cu dizabilități de auz ascultă muzică. Secretele incubatorului pentru startup-uri dezvoltat de antreprenorul Voicu Oprean, fondatorul companiei AROBS.



Antreprenorul clujean Voicu Oprean, fondatorul și CEO-ul companiei AROBS, a devenit un mentor pentru inginerii IT din Transilvania care vor să-și deschidă un startup în acest domeniu extrem de competitiv.

AROBS Transilvania Software SA (AROBS) - principala firmă din grup - este cea mai mare companie de IT tranzacționată la Bursa de Valori București (BVB). Valoarea sa de piață este în acest moment de aproape 800 de milioane de euro. Cifra de afaceri raportată pe 2024 a fost de peste 47 de milioane de euro.



AROBS a accesat un proiect cu fonduri UE de aproape 9 milioane EUR și a construit de la zero un incubator de afaceri în tehnologie, nu departe de centrul istoric al Clujului.

ABC Incubator - o entitate separată din grup - oferă celor mai promițătoare startup-uri o perioadă de incubare de 3 ani - care înseamnă infrastructură completă în domeniul IT, consultanță în accesarea de fonduri europene, mentorat, cursuri și evenimente de profil.

Clădirea în care funcționează incubatorul este prietenoasă cu mediul, având panouri fotovoltaice și sisteme de economisire a energiei.

ABC Incubator este un proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Scopul îl reprezintă susținerea antreprenoriatului în domeniul IT și susținerea a cel puțin 34 de startup-uri. Perioada de implementare a proiectului este de patru ani (2018-2022). Alocarea totală a proiectului este de aproape 44 milioane lei (8,8 milioane euro). Este vorba despre finanțare nerambursabilă FEDR (3 milioane EUR) și bugetul național (538.000 EUR) și cofinanțare a beneficiarului AROBS Business Center SRL - 3,4 milioane EUR. AROBS a creat un „ecosistem” prin care ajută la creșterea startup-urilor în domeniul tehnologiei. Cum reușește acest lucru? „Îi ajutăm cu mentori, le oferim variante de colaborare, de networking și toată partea care ține de dezvoltarea unui business. Într-un cadru care, după cum știm, în România se schimbă destul de des. N-a fost un proiect ușor. De la idee până la implementare, de regulă, e un proces lung”, spune Voicu Oprean. Visul celor de la Cluj este ca din ABC Incubator să se dezvolte următorul unicorn românesc. „Avem 37 de companii incubate în momentul de față, pe care încercăm să le sprijinim cât putem de bine. Activitățile sunt foarte diversificate, de la realizarea de aplicații web, până la smart metering (contorizare inteligentă), microplante, drone și sisteme pentru persoanele cu dizabilități. Este o lume foarte dinamică, care evoluează extrem de rapid. Ne bucurăm că putem să-i sprijinim”, a subliniat Călin Sahlianu, manager general ABC Incubator.

„Am ajuns în ABC Incubator cunoscând oameni care au companii incubate în acest centru de business. Suntem aici de mai bine de doi ani, iar incubatorul ne-a ajutat foarte mult prin echipa IT pe care o are. Ne pune la dispoziție rețeaua de business pe care o are, dar și infrastructura efectivă. A fost o experiență fantastică”, spune Matei Toma, cofondatorul companiei de marketing Mad About Digital.

Românul care a inventat alfabetul universal al culorilor

Un alt startup (Aura Assistive Technologies) investește în tehnologiile „asistive” - de suport pentru persoanele cu dizabilități. Tudor Paul Scripor - cofondator și Head of Innovation, a creat chiar un alfabet prin care nevăzătorii pot să identifice culorile.



Alfabetul „Scripor” este un cod universal asemănător celui Braille, prin care fiecărei culori îi este asociată o celulă formată dintr-o combinație de puncte în relief. Identificarea culorilor este, deci, tactilă.

„S-a născut din convingerea că tehnologia ar trebui să elibereze, nu să limiteze. Aducem împreună ingineri, designeri și vizionari pentru a crea inovații incluzive, centrate pe om”, se arată pe site-ul firmei.



Alfabetul tactil al culorilor a fost deja adoptat și în străinătate.

„Există un băiat nevăzător în Polonia care deține recordul în rezolvarea unui cub Rubik: mai puțin de trei minute! Și este foarte ambițios, își dorește să reducă timpul”, spune Tudor Scripor.

„Nu-mi puteam imagina și nu puteam accepta faptul că, pentru unii dintre semenii noștri, lumea este lipsită de culori”.

Prin semnarea unui protocol cu Ministerul Educației, România a devenit prima țară din lume care a implementat alfabetul tactil al culorilor.

Alfabetul poate fi folosit pe scară largă în modă, industrie alimentară, medicină, transporturi, sport, jocuri, instituții publice, etc.

Alfabetul Scripor are 10 culori principale (culori primare: roșu, galbe, albastru; culori secundare: portocaliu, vrede, mov; culoare terțiară: maro; culori acromatice: gri, alb și negru), dar și derivate, prin succesiunea de celule.

De exemplu, culoarea principală, urmată de alb sau negru, înseamnă nuanțe deschise, respectiv închise ale acelei culori. O dublare a unei culori (roșu-roșu, de exemplu) descrie intensitatea acelei culori (roșu intens).

Alt exemplu privește reprezentarea medaliilor în sport, folosind combinarea alfabetelor Braille și Scripor. Medalia de aur - cifra 1 și culoarea galben, medalia de argint - cifra 2 și culoarea gri, medalia de bronz - cifra trei și culoarea maro.

Unul dintre device-urile realizate se numește AuraPad - prin care se pot învăța și aplica alfabetele Braille și Scripor pentru nevăzători.

„AuraPad-ul conectat la smartphone și la o platformă poate să ajute elevul nevăzător să învețe cifre, litere, semnele muzicale și culorile. Ne mândrim cu acest produs - Made in Romania - care urmează să fie lansat în februarie 2026”, mai spune Tudor Scripor.

Alfabetul clujeanului a fost premiat cu aur la Geneva.

„Invenția care ar putea revoluționa modul de percepție a lumii de către persoanele cu deficiențe de vedere. A creat un alfabet tactil care completează alfabetul Braille: cu ajutorul acestuia, bazat pe reprezentări grafice, nevăzătorii pot desluși culorile”, spune dr. Ștefan Vâju, cofondator CLARA.

CLARA este o organizație specializată în recoltarea și interpretarea testelor Babeș Papanicolau și HPV. Împreună se gândesc la soluții „care vor democratiza accesul la diagnosticare și chiar la salvarea de vieți”.

De curând, Scripor a devenit Chief Innovation Officer pentru CLARA.

Cluster de startup-uri găzduit de incubator

Transilvania IT Cluster este un alt rezident în incubatorul dezvoltat de AROBS.

„Avem peste 200 de membri, din care 76 sunt startup-uri. Suntem în ABC Incubator încă de la început și am reușit să dezvoltăm un parteneriat de lungă durată, care se vede prin activitățile prin care noi le facem. În fiecare lună, avem un eveniment de networking unde adunăm o comunitate extraordinară. Avem, în momentul acesta, peste 800 de persoane care au acces la acest eveniment. De asemenea, avem peste 80 de participanți lunari, care vin și creează conexiuni, fac parteneriate, fac business împreună cu ceilalți stakeholderi ai ecosistemului nostru”, spune Laura Lămurean, PR Manager la Transilvania IT Cluster.

Contoare pentru Therme și Emirate

Una dintre companiile din cluster incubate în ABC și care s-a dezvoltat este RF Meters (smart metering - contorizare inteligentă pentru gaze, energie electrică și apă), care are ca parteneri, printre alții, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca, Iulius Mall și Therme București.

De asemenea, a implementat cu succes un proiect-pilot de contorizare a energiei electrice într-un complex rezidențial din Sharjah - Emiratele Arabe Unite.

„Au beneficiat de serviciile noastre, au reușit să acceseze o finanțare în cadrul unui proiect european pe care noi l-am derulat, de peste 60.000 de euro, cu care și-au dezvoltat business-ul mai departe”, mai spune Laura Lămurean.

Clusterul oferă membrilor consiliere în accesarea de fonduri UE, cursuri de formare, wokshop-uri, le asigură prezența la evenimente de business și conexiuni de afaceri.

Brățara magică - inventată de patru studente

Un alt exemplu din cluster este Rhythm Touch, care au fost incluși în programul Innovation Labs și care au dezvoltat o brățară pentru persoanele cu dizabilități de auz.

„Brățara aceea transmite vibrații pentru ca aceste persoane să perceapă sunetul. Printr-o campanie de PR, le-am ajutat pe fete să meargă la Cinema Florin Piersic - unde au rulat filme pentru persoanele cu deficiențe de auz”.

De fapt, este vorba despre patru studente ( Iulia Bara, Mărioara Mihali, Ioana Popa și Cătălina Rizel) de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), care au obținut în 2025 Locul I în finala competiției europene EUT+ Incubation Programme, desfășurată la Darmstadt (Germania).

Echipa lor „a impresionat juriul internațional prin inovație, impact social și o prezentare remarcabilă. Dispozitivul lor, o brățară inteligentă, transformă sunetele muzicale în vibrații, facilitând accesul persoanelor cu deficiențe de auz la experiențe muzicale și sociale de care în mod obișnuit sunt private”, se arată pe site-ul universității.

„Startup-ul nostru, Rhythm Touch, a fost construit pe o convingere simplă, dar puternică: muzica merge dincolo de sunet. Construim tehnologie cu un scop. Și acesta este doar începutul”, au scris studentele pe o rețea de socializare în timpul zborului spre Germania.















































