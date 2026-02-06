UE: TikTok încalcă Actul privind Serviciile Digitale (DSA) prin „designul captivant”

TikTok încalcă Actul privind Serviciile Digitale (DSA) pentru designul său captivant, care include scroll infinit, redare automată, notificări și sistem „foarte personalizat” de recomandări, a constatat preliminar Comisia Europeană.

Investigația Comisiei indică preliminar că TikTok nu a evaluat adecvat modul în care caracteristicile care pot creea dependență ar putea afecta bunăstarea fizică și mentală a utilizatorilor săi, inclusiv a minorilor și a adulților vulnerabili.

De exemplu, prin „recompensarea” constantă a utilizatorilor cu conținut nou, anumite caracteristici de design ale platformei alimentează dorința de a continua derularea și de a trece creierul utilizatorilor în „modul pilot automat”, explică CE. Cercetările științifice arată că acest lucru poate duce la comportamente compulsive și poate reduce autocontrolul utilizatorilor.

În plus, în evaluarea sa, TikTok a ignorat indicatori importanți ai utilizării compulsive a aplicației, cum ar fi timpul petrecut de minori pe TikTok noaptea, frecvența cu care utilizatorii deschid aplicația și alți indicatori potențiali.

Comisia spune că măsurile actuale din platforma chinezească, în special instrumentele de gestionare a timpului de ecran și cele de control parental, nu par să reducă eficient riscurile generate de designul atractiv al platformei, pentru că sunt ușor de ignorat.

Astfel, autoritatea europeană consideră că TikTok trebuie să schimbe designul de bază al serviciului său, în principal, prin dezactivarea funcțiilor ca „scroll infinit”, implementarea unor „pauze de utilizare” (screen time break) eficiente și adaptarea sistemelor de recomandare.

Platforma TikTok poate acum să-și exercite dreptul la apărare. Dacă, însă, opiniile sunt confirmate, platforma riscă o amendă de până la, dar nu mai mult de 6% din cifra de afaceri anuală totală.

În luna decembrie 2025, TikTok a „scăpat” de o altă amendă din partea CE, angajamentele lor privind transparența reclamelor de pe platformă fiind acceptate, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.