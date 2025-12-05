Comisia Europeană acceptă angajamentele luate de TikTok, în temeiul Actului privind Serviciile Digitale (DSA)

Comisia Europeană anunță, vineri, că a acceptat angajamentul TikTok de a furniza registre de publicitate care să asigure transparența deplină în ceea ce privește reclamele din serviciile sale, în conformitate cu Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA).

TikTok a prezentat angajamente obligatorii care răspund preocupărilor exprimate de CE, în urma investigației din mai 2025, despre care am mai scris pe site.

Astfel, platforma chinezească:

va furniza întregul conținut al anunțului așa cum apare în fluxurile utilizatorilor, inclusiv URL-urile din linkul furnizat în reclamă;

așa cum apare în fluxurile utilizatorilor, inclusiv URL-urile din linkul furnizat în reclamă; își va actualiza depozitul mai rapid , asigurându-se că informațiile sunt disponibile în maximum 24 de ore;

, asigurându-se că informațiile sunt disponibile în maximum 24 de ore; va furniza criteriile de direcționare selectate de agenții de publicitate , împreună cu datele agregate ale utilizatorilor (inclusiv sexul, grupa de vârstă și statul membru în care se află utilizatorii care au fost contactați), permițând cercetătorilor să investigheze modul în care sunt direcționate și livrate reclamele;

, împreună cu datele agregate ale utilizatorilor (inclusiv sexul, grupa de vârstă și statul membru în care se află utilizatorii care au fost contactați), permițând cercetătorilor să investigheze modul în care sunt direcționate și livrate reclamele; va introduce opțiuni de căutare și filtre suplimentare, permițând utilizatorilor să găsească anunțurile publicitare mai ușor.

Regulamentul privind serviciile digitale impune platformelor să mențină un registru accesibil și cu funcție de căutare al reclamelor difuzate în cadrul serviciilor lor. Aceste registre sunt esențiale pentru ca autoritățile de reglementare, cercetătorii și societatea civilă să detecteze înșelătoriile, reclamele pentru produse ilegale sau inadecvate vârstei, reclamele false și operațiunile coordonate de informare, inclusiv în contextul alegerilor.

TikTok trebuie să pună în aplicare angajamentele cât mai curând posibil și cel târziu în termenele convenite cu Comisia, variind de la 2 luni la maximum 12 luni, în funcție de angajamentul specific.

Comisia Europeană a deschis o anchetă în luna februarie a anului trecut pentru a evalua dacă TikTok ar fi încălcat Actul legislativ privind Serviciile Digitale (DSA). În luna mai, CE și-a prezentat preocupările legate de lipsa registrului de reclame, obligatoriu prin lege.

Pe lângă transparența publicitară, deschiderea procedurii a acoperit și efectele negative care decurg din conceperea sistemelor algoritmice ale TikTok, asigurarea vârstei, obligația sa de a asigura un nivel ridicat de confidențialitate, siguranță și securitate pentru minori și accesul la date pentru cercetători, TikTok încălcând obligațiile DSA legate de acestea, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

Tot astăzi, 5 decembrie, platforma X, fosta Twitter, a fost amendată cu 120 milioane EUR pentru nerespectarea regulamentului privind serviciile digitale, prin designul „înșelător” al bifei albastre și lipsa de transparență.