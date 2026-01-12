Trei ingineri israelieni și iranieni au lansat un startup de tehnologie, cu finanțări de 107 milioane dolari

Doi ingineri israelieni și unul iranian care au lucrat la gigantul Apple au plecat din companie și au fondat un startup care vrea să devină fundamentul „inteligenței artificiale fizice”, o bază pentru sistemele și roboții autonomi, iar acum acesta iese din „stealth” cu 107 milioane dolari finanțări de la mai mulți investitori.

Banii vin de la fonduri de investiții și investitori ca Avigdor Willenz, care a devenit președintele consiliului de administrație, Fidelity, Atreides Management, Exor Ventures, Key1 Capital și Venture Tech Alliance, conform unui anunț oficial.

Startup-ul Lyte a fost fondat acum aproape 5 ani de Alexander Shpunt, Arman Hajati și Yuval Gerson, trei ingineri care au lucrat atât la tehnologia Face ID, de recunoaștere facială pentru dispozitivele Apple, cât și la recunoașterea adâncimii folosită de Microsoft pentru senzorul Kinect care era inclus pe consolele Xbox.

Directorul general al Lyte, Alexander Shpunt (CEO), a co-fondat și compania de detectare 3D PrimeSense, a cărei tehnologie a alimentat, în primă fază, senzorul Kinect. Shpunt a continuat ca „inginer distins” la Apple după ce gigantul a cumpărat firma în 2013, iar tehnologia a fost folosită ca „piatră de temelie” pentru platforma Apple de detectare a adâncimii, utilizată de sute de milioane de dispozitive din întreaga lume, potrivit publicației de tehnologie CTECH. El este licențiat la Universitatea din Tel Aviv, a terminat masterul la aceeași facultate, iar apoi și-a dat doctoratul la MIT.

Arman Hajati, directorul de tehnologie (CTO) al startup-ului, este de origine iraniană; el a terminat cursurile Universității din Teheran, atât licența, cât și masterul, și și-a dat doctoratul tot la MIT. Acesta și-a construit cariera în SUA, devenind arhitect principal de sistem și manager senior de inginerie la Apple. Acolo, Hajati a lucrat la sisteme de detectare strâns integrate, care formează acum „coloana vertebrală” a Lyte.

Yuval Gerson, inginer de origine israeliană, este vicepreședinte Lyte și „Engineering Fellow” (Expert Inginer). El a terminat doctoratul în inginerie mecanică la Universitatea Tel Aviv și a fost Cercetător Tehnologic Avansat în cadrul PrimeSense până compania a fost cumpărată de Apple, ca mai apoi să devină arhitect de sisteme micro-electromecanice (MEMS) pentru gigantul american.

Cei trei au fondat Lyte în anul 2021, iar anul acesta, startup-ul a fost prezent și la CES, cel mai mare show de tehnologie la nivel mondial, unde platforma sa de percepție 3D a câștigat premiul „Best of Innovation” în Robotică și este „Honoree” la categoria Vehicle Tech & Advanced Mobility.

În ciuda progreselor rapide în inteligența artificială, majoritatea roboților încă se luptă cu percepția, capacitatea de a simți, interpreta și răspunde cu acuratețe la medii fizice complexe. Echipele care produc roboți combină singuri sisteme de la mai mulți furnizori, proces care ia timp pentru integrare, calibrare și testare.

Startup-ul construiește sisteme de percepție, printr-o combinație de procesoare personalizate, senzori integrați și software. Mai exact, produsul principal LyteVision combină detectare avansată 4D, imagistică RGB și conștientizarea mișcării într-o platformă care poate alimenta roboți autonomi, brațe robotizate, roboți „patrupezi”, robotaxi-uri și umanoizi.