Antreprenorul Teofil Dascălu, co-fondator al uneia dintre cele mai inovatoare companii din agricultura locală, consideră că elevii și studenții care au făcut stagii de practică în fermele sale au adus un real profit companiei. Ca el sunt zeci de antreprenori din agricultură, dar elevii din liceele agricole au nevoie de sute, chiar de mii pentru a se pregăti pentru viitoarele lor meserii. CRPE îi încurajează să-și deschidă fermele către învățământul agricol, să ia elevi în practică și să crească astfel noi generații de profesioniști în agricultură.

Profesioniștii în agricultură se cresc în fermă, nu-i găsești „gata de cules”. Există oameni buni pe care îi formezi, dar asta presupune să fii pregătit să îi descoperi. Iar cea mai directă și simplă variantă pentru a descoperi viitoarele talente din agricultură este organizarea unui stagiu de practică în ferme și în hale de producție din industria agroalimentară.

“Tinerii au transformat compania noastră într-una de succes”

Afirmația îi aparține lui Teofil Dascălu, CEO și co-fondator al Frizon Group, una dintre puținele companii din domeniu implicate în dezvoltarea de stagii de practică și în dezvoltarea învățământului dual agricol.

Așa cum vede și Teofil Dascălu, stagiile de practică pentru elevii din liceele agricole sunt o soluție pentru lipsa de personal calificat. Pentru elevi sau studenți, practica înseamnă contact direct cu munca din fermă, nu doar pregătire teoretică: ei ajung să cunoască activitățile zilnice, să lucreze cu utilajele agricole, să respecte regulile de siguranță și să se adapteze ritmului de lucru din agricultură.

În același timp, stagiile de practică le oferă operatorilor economici din agricultură ocazia de a-i cunoaște pe elevi înainte de o eventuală angajare. Pe parcursul practicii, aceștia pot observa nivelul de interes al tinerilor, capacitatea lor de adaptare la cerințele fermei și disponibilitatea de a rămâne în domeniu pe termen lung. Astfel, practica devine nu doar un instrument de formare, ci și unul de recrutare, care poate reduce timpul și costurile necesare integrării noilor angajați.

Întrebat dacă “e scump” să organizeze aceste stagii de practică pentru elevi și să investească, în general, în educație agricolă, Teofil Dascălu spune că “în realitate, este un profit” pentru firma care investește timp și bani în asemenea demersuri.

Ce înseamnă un stagiu de pregătire pentru fermă sau fabrică?

„Pentru fermieri, practica poate însemna o adaptare mai ușoară a viitorilor angajați și costuri mai mici de formare. În același timp, elevii au ocazia să capete experiență directă, să vadă ce presupune munca în fermă și să își clarifice mai bine opțiunile după terminarea școlii. Practica este, astfel, un câștig de ambele părți”, explică Alexandra Popa, director executiv al Centrului Român de Politici Europene (CRPE).

În acest moment, agricultura din România se confruntă cu o lipsă tot mai mare de forță de muncă. Deși suntem una dintre țările cu cel mai mare potențial agricol din Uniunea Europeană, rezultatele din acest sector nu reușesc să țină pasul, în mare parte din cauza deficitului de personal calificat.

Unde se pot înscrie fermierii?

Pentru mulți fermieri, organizarea stagiilor de practică este dificilă din cauza lipsei de informații clare și a procedurilor greu de parcurs. Pentru a răspunde acestei situații, CRPE, parte a consorțiului Creștem prin Educație Agricolă, a dezvoltat instrumente care să facă mai simplă colaborarea dintre ferme și liceele agricole.

CRPE a pus la dispoziția fermierilor un ghid de practică care explică, pas cu pas, ce presupune organizarea unui stagiu, ce responsabilități au fermierii și școlile și ce activități pot fi desfășurate de elevi, în funcție de specificul fiecărei ferme.

Ghidul conține:

• ce documente ai de semnat

• ce responsabilități are ferma și ce responsabilități are elevul

• cum arată rolul persoanei care îl îndrumă în fermă

• ce reguli de siguranță trebuie stabilite de la început, ce drepturi ai ca fermier în relația cu școala

• cum construiești o colaborare corectă între tine și liceu.

În același timp, a fost creată o bază de date dinamică în care fermierii se pot înscrie pentru a organiza aceste stagii. Baza de date este accesibilă liceelor agricole, care vor contacta agenții economici din proximitatea lor și le vor propune colaborarea.

„În lipsa unor instrumente clare și a unor pași ușor de urmat, stagiile de practică riscă să rămână doar o idee bună pe hârtie. Am încercat să simplificăm cât mai mult acest proces, astfel încât fermierii să poată colabora cu școlile fără birocrație inutilă și fără să își complice activitatea de zi cu zi”, explică Alexandra Popa, director executiv al CRPE.

Ce câștigă fermele

Pe termen lung, stagiile de practică pot fi un avantaj real pentru fermieri. Elevii care trec prin astfel de programe ajung să înțeleagă din timp cum funcționează o fermă, ce tehnologii sunt folosite și ce presupune munca de zi cu zi, iar acest lucru face ca integrarea lor ulterioară, în cazul unei angajări, să fie mult mai ușoară.

Chiar dacă în acest moment politicile publice nu oferă mediului economic extrem de multe stimulente financiare pentru practică, există câteva elemente de sprijin: fermierii care colaborează cu liceele agricole pot beneficia de facilități fiscale, conform art. 43 din Legea educației nr. 198/2023, în cazul în care încheie contracte de parteneriat pentru învățământ liceal tehnologic dual.

Într-o agricultură în care tot mai mulți fermieri sunt la vârste înaintate, iar tinerii ajung greu în acest sector, practica rămâne una dintre puținele opțiuni aflate direct la îndemâna fermierilor. Prin aceste stagii, ei pot contribui la asigurarea continuității activității agricole și la pregătirea generațiilor care vor prelua, în timp, munca din ferme.

Articol susținut de CRPE