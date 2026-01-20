„Ia elevi în practică!”- Ghidul și harta pentru fermierii care vor să-i învețe meserie pe liceenii din toată România

Fermierii și antreprenorii din sectorul agro-alimentar care vor să primească în practică elevi de la licee agricole din toată România au la dispoziție un ghid util și o hartă interactivă pe care se pot înscrie pentru a intra în legătură cu instituțiile de învățământ relevante.

Accesează materialele realizate de Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE):

O cercetare documentată de Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE) la finalul anului 2025 arată că 1 din 3 elevi care se apropie de absolvirea unui liceu agricol sau a unei școli profesionale în România nu a făcut nicio oră de practică la un agent economic de profil pe perioada școlii.

În același timp, mai bine de jumătate dintre fermierii participanți la un alt studiu realizat de CRPE în 2025 spun că se confruntă cu lipsa personalului calificat și necalificat.

Într-un comunicat transmis, marți, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, reprezentanții consorțiului Creștem prin Educație Agricolă (CEA) lansează un apel către toți fermierii pentru a-și deschide porțile către tinerii care studiază în liceele agricole și lansează campania „Ia elevi în practică”, dedicată informării companiilor și antreprenorilor din domeniul agro-alimentar cu privire la organizarea stagiilor de practică.

Pentru a facilita întâlnirea dintre „cerere și ofertă”, experții CRPE au realizat ghidul de practică dedicat firmelor, precum și baza de date dinamică în care acestea se pot înscrie pentru a putea fi contactate de liceele din zonă în vederea organizării de stagii de practică.

Doar un sfert dintre firmele cu profil agricol au interacționat cu un liceu de profil

57% dintre operatorii economici care au răspuns întrebărilor CRPE pentru „Cercetarea potențialului de extindere a învățării la locul de muncă în Învățământul Profesional Tehnologic (IPT) agricol – perspectiva agenților economici” spun că se confruntă cu probleme legate de lipsa de personal pentru nevoile pe care le au în cadrul fermei/companiei.

Cea mai mare nevoie este de personal calificat, dar aproape jumătate din respondenți spun că au aceeași problemă și în privința personalului necalificat.

Din totalul respondenților (777 de firme), doar un sfert spun că au avut până în prezent interacțiuni cu un liceu agricol. Totuși, 75% dintre companii sunt interesate de colaborări viitoare cu liceele agricole.

Motivele pentru care nu ar lua elevi în practică (186 de companii din 777) țin mai ales de lipsa de timp care ar trebui alocat acestei activități:

De ce nu organizează agenții economici stagii de practică:

Aproape jumătate dintre ei (47%) invocă lipsa timpului care trebuie alocat elevilor în practică;

Mai bine de o treime (37%) indică drept motiv lipsa de suficient personal pentru a asigura tutori de practică, care să coordoneze elevii și să-i evalueze la finalul stagiului de practică;

Peste un sfert (27%) cred că lipsa profesionalizării personalului propriu pentru a putea transmite mai departe cunoștințe este cel mai important impediment.

În același timp, companiile au indicat și ce le pot oferi acestor elevi:

Cele mai multe (57%) ar putea oferi echipamente de lucru și materiale de învățare;

O treime ar putea oferi masa;

Un sfert, decontarea transportului;

20% dintre companiile respondente pot oferi bursă sau o remunerație pentru munca prestată;

Mai puțin de 10% ar putea oferi cazare.

Studiul, realizat în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, a avut la bază chestionarele distribuite către Direcțiile Agricole Județene (DAJ) din toată țara și completate de agenți economici care în acest moment nu sunt parteneri de practică ai liceelor agricole.

De ce suntem în cel mai bun moment pentru a lansa un stagiu de practică?

Liceele agricole sunt pe un trend crescător în ultimii ani, însă această evoluție pozitivă nu poate fi susținută decât prin parteneriate cu agribusinessul.

În ultimii ani, liceele agricole din România au înregistrat un progres vizibil, atât din punctul de vedere al finanțării, cât și al relevanței educaționale. Conform datelor publice ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, unitățile de învățământ agricol beneficiază anual de alocări dedicate pentru cheltuieli materiale și mici dotări.

Mai mult, statisticile arată că în ultimii 5 ani numărul elevilor care au absolvit licee cu profil agricol a crescut cu 10%.

„Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și Ministerul Educației au demarat în 2025 proiecte prin care vor susține învățarea la locul de muncă a elevilor din liceele tehnologice în următorii ani (de exemplu, vor fi formați coordonatori de practică din școli, vor fi formați tutori de practică din partea agenților economici), proiecte care vor ajuta și ecosistemele locale pentru educație agricolă. Mai mult, UE a publicat o strategie pentru reînnoire generațională în agricultură, care se va traduce cu siguranță în finanțări dedicate parteneriatelor pentru formare profesională încheiate între liceele agricole și fermieri”, explică Alexandra Popa, director executiv al CRPE.

La nivel internațional, în contextul dezvoltării inteligenței artificiale (AI) există o cerere masivă pentru meserii calificate cum ar fi profesioniști în agricultură, specialiști în meserii tehnice, ingineri mecanici, operatori de utilaje, ingineri de mentenanță, tractoriști, lucrători pe combine, șoferi profesioniști etc. Țări importante din Europa au anunțat că vor investi masiv în programe de ucenicie, pentru recalificarea tinerilor și plasarea acestora în joburi „de viitor”.