Storytelling-ul devine noul job-vedetă în companiile de tehnologie. De ce se plătesc sute de mii de dolari pentru o poveste bine spusă

Boom-ul inteligenței artificiale generative schimbă ierarhiile din lumea tehnologiei: salariile cele mai mari nu se mai duc doar către programatori, ci și către specialiștii care știu să spună o poveste. În companii ca Adobe, Netflix, OpenAI sau Anthropic, comunicatorii și experții în storytelling au devenit noua categorie‑vedetă - și sunt plătiți ca atare.

Potrivit Business Insider, citat de businessmagazin.ro, acești profesioniști oferă companiilor un avantaj competitiv într-un moment în care distincția între produs și percepția sa în piață se face prin claritate și autenticitate, nu doar prin performanță tehnică.

Salarii-record în comunicarea tech

Netflix a deschis recent o poziție pentru Director of Product and Technology Communications, cu un salariu de până la 775.000 de dolari pe an, în timp ce OpenAI oferă pentru roluri similare peste 400.000 de dolari anual.

Anthropic a mers și mai departe: și-a triplat echipa de comunicare la aproximativ 80 de oameni, fiecare poziție fiind remunerată cu circa 200.000 de dolari pe an - aproape dublu față de media națională a unui director de comunicare în SUA, estimată la 106.000 de dolari.

De ce comunicarea a devenit noua superputere

Pe măsură ce inteligența artificială generează conținut tot mai rapid, dar de multe ori superficial, valoarea unei narațiuni autentice și coerente crește exponențial.

Sasha de Marigny, primul CCO al Anthropic, explică:

„Gândirea critică rămâne un avantaj comparativ uriaș pentru oameni. Caut strategii excelente și oameni care înțeleg noua ordine mondială și știu să dezvolte planuri holistice pentru a ajunge la publicul nostru”.

La fel gândește și Steve Clayton, Chief Communications Officer la Cisco și fost CCO Microsoft:

„Este o epocă de aur pentru cei care iubesc arta comunicării. ChatGPT m-a făcut să mă gândesc că poate cariera mea e gata, dar acum văd AI-ul ca pe un tool care face storytellerii să iasă în evidență”.

De la PR la strategie de voce globală

Rolul specialiștilor în comunicare s-a extins spectaculos. Nu mai e vorba doar despre relații publice, ci despre supravegherea blogurilor corporative, gestionarea vocii CEO‑ului pe platforme precum LinkedIn sau Substack, și construirea unor strategii narative integrate, care pot diferenția o companie într-o piață hipercompetitivă.

Tinerii și noul echilibru al pieței joburilor

Datele arată o schimbare clară de direcție: între 2023 și sfârșitul lui 2025, numărul posturilor pentru software engineers a scăzut cu peste 60.000, în timp ce cererea pentru comunicatori și storytelleri a crescut accelerat.

Această dinamică readuce în prim-plan domeniile umaniste – comunicare, litere, jurnalism, filozofie – văzute mult timp ca vulnerabile în era digitală. Acum, tocmai aceste competențe devin mai greu de automatizat și mai căutate ca oricând.

Povestea bate codul

Pe măsură ce codul și AI-ul domină conversația din tehnologie, storytelling‑ul strategic devine noua monedă de schimb. Într-o lume saturată de conținut automatizat, abilitatea de a filtra, sintetiza și comunica un mesaj cu sens devine cel mai valoros activ al unei companii.

Într-un paradox tipic erei AI, tehnologia care produce texte în masă a readus în prim-plan valoarea cuvintelor bine alese.