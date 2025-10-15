Startup-ul românesc de inteligență artificială pentru educație LIVRESQ (Ascendia) a primit un grant de la ElevenLabs

Platforma românească de creare de conținut educațional cu inteligență artificială LIVRESQ, dezvoltată de Ascendia, a primit un grant pentru dezvoltarea infrastructurii audio cu AI, din partea startup-ului ElevenLabs, lansat de doi tineri polonezi, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Grantul, reprezentat de 33 milioane de unități de utilizare (aproximativ 680 de ore de conținut audio AI) a sistemelor ElevenLabs, va accelera dezvoltarea de funcționalități de creare de conținut educațional imersiv, multilingv și accesibil, consolidând rolul LIVRESQ ca platformă de referință în inovația EdTech bazată pe AI.

„Primirea acestui grant de la ElevenLabs ne va permite să integrăm tehnologie vocală AI de ultimă generație direct în LIVRESQ, aducând un plus de atractivitate, calitate și eficiență conținutului educațional creat de utilizatorii noștri. Prin integrarea uneltelor moderne tip AI în ecosistemele naționale, contribuim la construcția unei infrastructuri educaționale inteligente, scalabile și sustenabile, capabile să susțină transformarea digitală a întregului sistem de învățământ.”, a declarat Alex Mălureanu, Cofondator & CMO Ascendia.

Reamintim că startup-ul a fost selectat, de asemenea, într-un program Google dedicat tehnologiilor AI pentru îmbunănățirea sistemelor publice, la sfârșitul lui septembrie 2025.

Firma IT românească Ascendia, fondată de antreprenorii Cosmin Mălureanu, Alex Mălureanu și Adriana Mălureanu, dezvoltă platforma LIVRESQ.

Compania Ascendia este un partener strategic pentru corporații, instituții guvernamentale și organizații internaționale, fiind furnizor de servicii e-learning pentru Consiliul Europei și membru în grupul de experți pentru conținut educațional digital (DEC) al Comisiei Europene.

Soluția LIVRESQ este folosită în prezent de peste 158.000 creatori din peste 7260 de instituții și companii, susține compania. LIVRESQ permite echipelor de formatori să producă rapid cursuri e-learning, lecții interactive și resurse educaționale deschise (red-uri) și apoi să le distribuie în standarde deschise (SCORM), compatibile cu peste 400 de LMS-uri existente.

ElevenLabs a fost fondat în anul 2022 de către Mati Staniszewski (CEO) și Piotr Dąbkowski (CTO). Cei doi sunt prieteni încă din copilărie și au fost colegi de liceu, la Varșovia. Ei au plecat în Anglia, să facă facultatea. Mati a absolvit Matematica la Imperial College, iar Piotr a făcut Informatică la Cambridge și și-a luat masteratul, tot în Calculatoare, la Oxford. Timp de 7 ani au muncit în câteva companii IT importante. Platforma dezvoltată de ei generează fidel voce și sunete, în 32 de de limbi, inclusiv româna.