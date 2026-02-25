Auditul DESI în proiectele PNRR – etapa care decide dacă proiectul tău se finalizează sau nu

Pentru mulți antreprenori, proiectul de digitalizare prin PNRR începe cu entuziasm și se încheie cu probleme legate de achiziții : echipamente care nu mai există, aplicații care nu fac exact ce era specificat și care durează mai mult decât se anticipa.

La aceasta se adaugă un moment critic care nu este întotdeauna înțeles pe deplin: auditul DESI. Această etapă nu este o simplă formalitate administrativă, ci validarea tehnică finală a modului în care proiectul a fost implementat în raport cu criteriile asumate.

Auditul DESI se realizează după finalizarea implementării și are rolul de a confirma că indicatorii de digitalizare declarați în proiect (așa numitele criterii DESI) sunt îndepliniți în mod real, documentat și verificabil.

Fără un raport de audit favorabil, proiectul nu poate fi închis, iar cererea de transfer nu poate fi procesată. În acel moment, diferența dintre o implementare corectă și una superficială devine esențială.

Despre Echipa RoDigitize.Services

Un element esențial în succesul unui audit DESI îl reprezintă competența reală a echipei care îl efectuează. RoDigitize lucrează cu experți IT certificați, inclusiv specialiști în securitate cibernetică și marketing digital, care înțeleg în profunzime atât arhitectura tehnică a soluțiilor implementate, cât și cerințele formale din îndrumarul oficial. Această combinație între competență tehnică și înțelegere procedurală ne permite nu doar să evaluăm corect un proiect, ci și să formulăm recomandări aplicabile, astfel încât eventualele neconcordanțe să fie remediate înainte ca ele să devină blocaje în etapa finală.

Rolul nostru nu începe în ziua auditului și nu se încheie la emiterea raportului.

În practică, suntem parteneri încă din faza de analiză a Planului de Afaceri, contribuind la clarificarea obligațiilor asumate și la anticiparea riscurilor. Pe parcursul implementării, oferim îndrumare tehnică acolo unde este necesar, iar în etapa finală asigurăm validarea riguroasă a criteriilor.

> Pentru beneficiari, aceasta înseamnă continuitate și coerență

> Pentru firmele de consultanță, înseamnă un interlocutor profesionist care înțelege dinamica proiectelor europene și presiunea termenelor.

Fie că sunteți beneficiar al unui proiect de digitalizare sau firmă de consultanță specializată în fonduri europene, RoDigitize este un partener recunoscut și recomandat la nivel național.

Colaborăm constant cu firme de consultanță din capitală și din toate regiunile țării, atât în , iar experiența acumulată în peste o sută de audituri livrate ne permite să gestionăm inclusiv proiecte complexe sau incomplete.

Auditul DESI făcut de Rodigitize - cum se desfășoară ?

Auditul DESI se efectuează, de regulă, în două etape: analiza preliminară a documentelor și verificarea tehnică propriu-zisă. Durata medie este de câteva zile lucrătoare, la care se adaugă timpul necesar colectării și analizării tuturor documentelor relevante.

> În practică, planificarea corectă a auditului este la fel de importantă ca implementarea proiectului în sine.

Despre Problematicile găsite la Audit

Experiența acumulată în auditarea proiectelor PNRR arată că un procent semnificativ dintre ele prezintă neconcordanțe. Uneori este vorba despre soluții ERP implementate doar formal, alteori despre servicii cloud încadrate incorect sau despre echipamente considerate IoT fără a respecta definiția tehnică din îndrumar.

Există situații în care criteriile privind vânzările online sunt asumate, dar nu sunt susținute de ponderea reală a veniturilor, sau în care utilizarea rețelelor sociale este confundată cu simpla promovare plătită.

În astfel de cazuri, auditul nu înseamnă doar constatare, ci analiză tehnică aprofundată. Se verifică documentația, se analizează achizițiile, se solicită dovezi suplimentare și, atunci când este necesar, acces temporar la aplicațiile implementate. Obiectivul este clar: stabilirea unei imagini reale asupra nivelului de digitalizare obținut prin proiect.

Pentru IMM-uri, auditul presupune validarea a minimum șase criterii DESI, însă toate criteriile asumate prin proiect trebuie confirmate. În practică, cele mai frecvent întâlnite criterii sunt legate de utilizarea unui ERP, implementarea unui CRM, utilizarea serviciilor de cloud computing, existența unei conexiuni fixe de minimum 30 Mbps, utilizarea tehnologiei AI sau a soluțiilor IoT. Complexitatea reală nu constă însă în enumerarea acestor criterii, ci în interpretarea lor corectă și în corelarea cu specificul activității fiecărei firme.

În cazul ONG-urilor, lucrurile sunt diferite. Nu există pragul minim de șase criterii, ci trebuie validate exact criteriile asumate în corelație cu finanțarea obținută. Auditul trebuie să țină cont de particularitățile organizațiilor non-guvernamentale, de modul în care acestea furnizează servicii beneficiarilor și de modul în care tehnologia contribuie efectiv la îndeplinirea misiunii lor.

Un aspect esențial, adesea ignorat, este diferența dintre rolul firmei de consultanță și cel al auditorului tehnic. Consultantul asistă beneficiarul în depunerea și implementarea proiectului. Auditorul, în schimb, are rolul de a evalua obiectiv dacă ceea ce s-a implementat corespunde criteriilor asumate și prevederilor din îndrumar. Este o responsabilitate tehnică, care presupune competență în domeniul IT, înțelegerea arhitecturilor software și capacitatea de a interpreta corect documentația oficială.

În concluzie

Pentru antreprenori, mesajul este simplu: auditul DESI nu trebuie tratat ca o etapă de final, ci ca o validare strategică a investiției făcute. O implementare corectă, documentată și coerentă va trece fără dificultăți prin audit. O implementare superficială sau incompletă poate genera întârzieri, costuri suplimentare sau chiar imposibilitatea finalizării proiectului.

Digitalizarea finanțată prin PNRR este o oportunitate reală pentru mediul antreprenorial. Auditul DESI este mecanismul prin care această oportunitate este confirmată oficial. Tocmai de aceea, abordarea profesionistă și riguroasă a acestei etape face diferența dintre un proiect închis cu succes și unul blocat la linia de sosire.

Contact Rodigitize Services SRL

RODIGITIZE SERVICES SRL

Contact@rodigitize.services

Telefon / Whatsapp: 0771 488 050

Articol susținut de Rodigitize Services