VIDEO Fondator român de startup care dezvoltă un procesor AI: Inteligența artificială actuală este „algebră liniară și statistică avansată”

„Noțiunea asta de artificial intelligence a fost cea mai mare găselniță de marketing din ultimii 25 de ani. Algebra liniară și statistica avansată s-au rebranduit sub formă de inteligență artificială”, a spus Mihai Raneti, fondatorul unui startup care dezvoltă un cip ce acționează ca un „creier” artificial, în primul episod al noului podcast StartupCafe „AI Business, AI Parte”, unde mai vorbește de realitatea unui startup hardware, peisajul de startup-uri din România și diferențe de mentalitate și perspective pentru viitorul tehnologiei.

El spune că inteligența artificială de acum este bazată pe un set de date, că aceasta nu poate generaliza, nu înțelege relații de tip „cauză-efect” și că aceasta este o evoluție a NLP, Neural Language Processing, un concept din informatică care a început în anii ’50.

„Este doar statistică avansată. Va înlocui anumite zone, într-adevăr, sau va complementa suficient de bine, gen, zona de cod, whatever, dar ea nu are nicio treabă cu ideea de inteligență”, a spus Mihai Raneti la podcast.

„Nu există startup-uri în România”

Antreprenorul a mai spus că a întâmpinat diferite probleme de la înființarea startup-ului, printre care se numără și lipsa de know-how din țară. Raneti afirmă că firma sa, alături de niște colegi, a reușit să facă o componentă electronică ce nu a mai fost făcută în România de 40 de ani.

„Numărul persoanelor care mai au un oarecare know-how, în afară de noi, cumva legat de chestia asta, este 2. Sunt doar două persoane care mai știu treaba asta” – Mihai Raneti.

O altă provocare pentru startup-ul Cyber Swarm a mai fost diferența de mentalitate de business între SUA și România.

„Noi în România vrem să fim și angajați, că dacă e startup, vrem să ne luăm salariile, asta ce am văzut eu, vrem să ne luăm salariile, dar adică vrem să fim și-n căruță și-n teleguță. (...) În România nu există startup-uri. Există foarte puține startup-uri și oameni care s-au apucat să rezolve, sau măcar să încerce să rezolve, problemele grele. O problemă grea durează 3-4 ani, așa de început, probabil se duce spre 10 ani. Un startup din România sau care se adresează doar pieței românești nu poate genera mai mult de 10 milioane ARR (venituri anuale recurente). Și nu are sens, atunci trebuie să scalez. Dar atunci dacă am să scalez în afară, dacă nu am un avantaj competitiv ca și tehnologie, mai devreme sau mai târziu, pierd”

Cyber Swarm are planuri mari în viitorul apropiat; Mihai Raneti spune că „lucrurile merg într-o direcție foarte bună. (...) Cred că o să auziți despre niște lucruri foarte, foarte interesante despre noi în perioada următoare. Suntem în parametri”.

Raneti spune că a adus în companie un advisor care a fost vicepreședinte la Intel timp de 30 de ani, și va mai aduce încă unul dintr-o companie de computing. De asemenea, startup-ul începe o colaborare cu japonezii de la Nissan și o altă colaborare va fi pentru un proiect în Orientul Mijlociu, care ține de integrarea cipurilor pe șoimi de vânătoare.

Startup-ul vrea să fie definitoriu pentru industrie, Raneti menționând că și-ar dori ca muzeul dedicat istoriei calculatoarelor din California să aibă un stand pentru Cyber Swarm peste ani.

„Ca și companie mi-e greu de spus, vrem să facem lucruri încet-încet mai mari. Există posibilitatea să mergem fie către un IPO, fie ca cineva să ne achiziționeze. Dar dincolo de treaba asta, cred că cel mai important lucru pe care Cyber Swarm va trebui să-l aibă este legacy (o moștenire)”, spune Mihai Raneti.

Despre Cyber Swarm

Compania Cyber Swarm a fost fondată de Mihai Raneti acum 8 ani, în urma unei investiții de tip seed de 1 milion de dolari de la Tim Draper, investitor american cunoscut pentru contribuțiile sale din zona Bitcoin. Firma care a început în România și care are sediul acum în California, SUA, dezvoltă un procesor, un „creier” artificial, care ar putea oferi automatizare completă dispozitivelor electronice la un consum redus de energie.

Mihai Raneti a mai apărut la StartupCafe.ro acum 8 ani, odată cu investiția de 1 milion de dolari.

