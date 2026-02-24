Un ONG studențesc lansează o nouă ediție a unui proiect pentru tinerii români pasionați de investiții și economie

Comunitatea Econosofia, parte din ONG-ul studențesc VIP Romania (Voluntari pentru Idei și Proiecte), lansează Investment School, ediția cu numărul 24, un proiect educațional dedicat tinerilor pasionați de investiții, piețe de capital și economie, într-o conferință de promovare, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Conferința de promovare a Investment School 2026 va avea loc pe 25 februarie, începând cu ora 18:00, în clădirea Virgil Madgearu a Academiei de Studii Economice (ASE) din București, sala 2101 (BVB). Conferințele și activitățile propriu-zise din cadrul programului vor începe pe 16 martie 2026.

Ajuns la ediția cu numărul 24, Investment School este unul dintre cele mai longevive proiecte educaționale dedicate investițiilor organizate de studenți în România. Programul este conceput pentru a oferi participanților o înțelegere aplicată a piețelor financiare și a mecanismelor investiționale, spun organizatorii.

Ediția 2026 va include:

conferințe tematice dedicate piețelor de capital și instrumentelor financiare;

dedicate piețelor de capital și instrumentelor financiare; training-uri aplicate susținute de specialiști din domeniu;

susținute de specialiști din domeniu; workshop-uri interactive coordonate de profesioniști din industrie;

coordonate de profesioniști din industrie; studii de caz și exemple concrete din piața reală;

concrete din piața reală; oportunități de networking cu tineri interesați de domeniul economic și financiar.

Prin aceste sesiuni, participanții vor avea acces la informații actuale și aplicabile, direct de la profesioniști activi în domeniul financiar.

Investment School 2026 este dedicat:

studenților interesați de investiții și economie;

interesați de investiții și economie; tinerilor pasionați de piețele de capital;

pasionați de piețele de capital; celor care își doresc o bază solidă de educație financiară ;

; viitorilor profesioniști din domeniul economic și financiar.

De ce este important acest proiect?

Într-un context economic caracterizat de volatilitate și transformări rapide, educația financiară devine un pilon esențial pentru dezvoltarea profesională a tinerilor. Prin cele 24 de ediții organizate până în prezent, Investment School a contribuit la formarea unei comunități active de tineri interesați de investiții și economie.

Noua ediție pune accent pe învățarea practică, prin interacțiunea directă cu specialiști din domeniu și prin abordarea unor situații reale din piață.

Conferința de promovare marchează începutul acestei noi ediții și oferă participanților oportunitatea de a descoperi structura programului, temele abordate și modalitatea de înscriere.