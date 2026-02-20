Skip to content

Înscrieri: Evenimente gratuite pentru antreprenorii români, despre fiscalitate, vânzări, branding și inteligență artificială, la BT Stup. Unul deja s-a epuizat

Stup, centrul bucureștean de suport pentru mici afaceri lansat de Banca Transilvania și BT Mic în 2022, găzduiește în următoarele săptămâni mai multe evenimente gratuite pentru antreprenorii români, despre noutățile fiscale de anul acesta, creșterea afacerilor mici și mijlocii și integrarea inteligenței artificiale în muncă.

Toate evenimentele sunt cu acces gratuit, pe baza rezervării prin platforma Stup. Unul dintre ele este deja „sold out”. Cei interesați se pot înscrie în comunitatea Stup AICI.

Listă: Evenimente gratuite Stup BT 23 februarie – 5 martie

După 3 ani de la înființare, Stup a contribuit la înființarea a peste 800 de afaceri, din care 300 au fost lansate în 2025, iar peste 100 de persoane interacționează cu Stup în fiecare zi. Tot în 2025, Stup a găzduit 26.000 de oameni la cursurile organizate. Stup se află în București, pe Calea Șerban Vodă 206-218, iar în social media este pe Instagram și pe Facebook.

