Înscrieri: Evenimente gratuite pentru antreprenorii români, despre fiscalitate, vânzări, branding și inteligență artificială, la BT Stup. Unul deja s-a epuizat

Stup, centrul bucureștean de suport pentru mici afaceri lansat de Banca Transilvania și BT Mic în 2022, găzduiește în următoarele săptămâni mai multe evenimente gratuite pentru antreprenorii români, despre noutățile fiscale de anul acesta, creșterea afacerilor mici și mijlocii și integrarea inteligenței artificiale în muncă.
Toate evenimentele sunt cu acces gratuit, pe baza rezervării prin platforma Stup. Unul dintre ele este deja „sold out”. Cei interesați se pot înscrie în comunitatea Stup AICI.
Listă: Evenimente gratuite Stup BT 23 februarie – 5 martie
- Noutăţi fiscale pentru antreprenori în 2026 – 23 februarie 2026, ora 10-13:30
- Totul despre networking | Practică și Teorie – 24 februarie 2026, ora 10-14
- 15+ metode ușor de implementat pentru creșterea afacerilor mici și mijlocii – 25 februarie 2026, ora 10-13
- De la conversații dificile la relații de business solide (SOLD OUT) – 26 februarie 2026, ora 9:30-13:30
- Profilul de client – primul pas spre creșterea vânzărilor – 2 martie 2026, ora 9:30-13:30
- AI pentru antreprenori – prompt-uri și tool-uri pe care le poți folosi de astăzi – 3 martie 2026, ora 10-13
- Atelierul de brand | De la idee la brand vizibil – 4 martie 2026, ora 10-14
- Drumul de la obiective de business la rezultate financiare – 5 martie 2026, ora 9:30-13:30
După 3 ani de la înființare, Stup a contribuit la înființarea a peste 800 de afaceri, din care 300 au fost lansate în 2025, iar peste 100 de persoane interacționează cu Stup în fiecare zi. Tot în 2025, Stup a găzduit 26.000 de oameni la cursurile organizate. Stup se află în București, pe Calea Șerban Vodă 206-218, iar în social media este pe Instagram și pe Facebook.