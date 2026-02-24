Un producător olandez de cipuri AI obține o finanțare de peste 250 milioane dolari

Startup-ul olandez Axelera AI, care produce cipuri pentru inteligență artificială, a obținut peste 250 milioane dolari într-o nouă rundă de finanțare.

Compania spune că runda de finanțare este condusă de fondul Innovation Industries, cu participarea unor fonduri și conturi proeminente precum BlackRock și SiteGround Capital ca investitori noi, precum și investitori existenți precum Bitfury, CDP Venture Capital, Fondul Consiliului European pentru Inovație, Compania Federală de Holding și Investiții din Belgia (SFPIM), Invest-NL, Samsung Catalyst Fund și Verve Investments.

Din anul 2021, de la înființare și până acum, startup-ul a strâns peste 450 milioane dolari în acțiuni, granturi și datorii de capital de risc.

Axelera AI produce cipuri și software pentru inferență, procesul de calcul al rulării unui model AI, spre deosebire de antrenarea unui model de inteligență artificială.

Cipurile sunt proiectate pentru a fi folosite local pe dispozitive ca telefoanele mobile; compania urmărește să facă inteligența artificială mai eficientă energetic prin procesarea directă a datelor pe dispozitive, nu în cloud.

Axelera AI spune că are 500 clienți în industrii precum apărare, tehnologie de agricultură și robotică.

Despre Axelera AI am mai scris pe StartupCafe.ro, când a primit un grant de până la 61,6 milioane EUR de la Uniunea Europeană, prin „Întreprinderea comună europeană pentru calculul de înaltă performanță” (EuroHPC JU) și de la statele membre ca parte a proiectului „Autonomie digitală cu RISC-V pentru Europa” (DARE).

Firma cu sediul în Eindhoven, Olanda, a câștigat finanțare de la EuroHPC, agenția care supraveghează rețeaua de supercalculatoare și fabrici de inteligență artificială a Uniunii Europene, pentru a scoate un cip eficient la „inferență” de calcul AI.