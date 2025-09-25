PNRR: 1,5 milioane EUR, finanțare de la fondul românesc EGV pentru un startup bulgar de angajări cu inteligență artificială

Fondul de investiții Early Game Ventures (EGV) anunță joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că investește 1,5 milioane EUR într-un startup bulgăresc ce dezvoltă o platformă pentru locurile de muncă de tip „blue-collar”, care folosește tehnologii de inteligență artificială.

Investiția de tip seed va permite startup-ului YOX să se extindă internațional.

Platforma dezvoltată de YOX funcționează ca un marketplace, în care candidații trebuie doar să semnalizeze că au nevoie de un loc de muncă, iar în următoarele 24 de ore li se garantează interviuri. Platforma are o abordare „people first” și ghidează utilizatorii, oamenii care își caută joburi, de la momentul înscrierii în platformă până când aceștia ajung să fie angajați.

Având o experiență extinsă în infrastructuri guvernamentale de mari dimensiuni și în tehnologii bazate pe hărți, echipa a construit o infrastructură geo-localizată complexă care ia în calcul peste 200 de criterii precum locație, transport, salarii, ture, ore de lucru pentru a ghida candidații în procesul de angajare printr-o conversație simplă, bazată pe voce.

„În angajările de oameni pentru joburile din linia întâi (frontline) se manifestă un fenomen aparte: oamenii sunt frustrați că nu găsesc locuri de muncă pentru că nimeni nu îi contactează, iar angajatorii se plâng că nu există candidați. Dar problema reală nu este lipsa oamenilor – ci faptul că niciuna dintre părți nu are informații complete”, a declarat Martin Dimitrov, cofondator și CEO al Yox. „Ambiția noastră este să oferim vaccinul care să rezolve ineficiențele structurale din piața recrutării, nu doar să le optimizeze” – Martin Dimitrov.

„În fiecare săptămână, Yox atrage mii de persoane gata să înceapă să lucreze acum și, pentru că am obținut o calificare aproape perfectă a candidaților, am reușit să implementăm pentru prima dată cu succes un model de tarifare pay-per-candidate – un model corect prin care angajatorii plătesc doar pentru candidații calificați, gata să înceapă munca imediat”, a declarat Lilyana Dimitrova, cofondatoare și Chief Sales Officer al Yox.

„YOX ne-a atras atenția din prima clipă. Nu pentru că erau singurii care încercau să rezolve problema sistemică a pieței forței de muncă de tip blue-collar. Am văzut și alte startupuri încercând. Ci pentru că soluția lor era, în sfârșit, cea corectă. Gândiți-vă ce înseamnă pentru o companie cu 300 de magazine sau 150 de centre logistice să acopere un schimb mâine dimineață la ora 7. Ei nu au nevoie să angajeze „la un moment dat”, ei au nevoie acum. Iar YOX rezolvă această problemă, cu tehnologia lor bazată pe AI. Un astfel de avantaj competitiv — simplu, clar și profund necesar — este exact ceea ce căutăm noi, ca investitori”, explică Cristian Munteanu, Managing Partner al EGV.

Early Game Ventures (EGV) II este un fond de capital de risc capitalizat de Recovery Equity Fund, administrat de Fondul European de Investiții și finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, în cadrul facilității europene Next Generation EU.