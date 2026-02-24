Canva cumpără două startup-uri de animație și de date de marketing

Platforma de design Canva, folosită de creativi, marketeri și designeri, inclusiv în România, cumpără două startup-uri, unul care dezvoltă o aplicație de animații și unul care oferă date de reclame, potrivit TechCrunch.

Startup-ul britanic Cavalry lucrează la animație 2D în mișcare pentru diferite domenii ca publicitatea, marketingul, jocuri video și arta generativă. Canva spune că va integra Cavalry în Affinity, platformă de design cumpărată în 2024 și făcută gratuită în octombrie 2025.

„Pentru multe echipe, motion design avansat rămâne ultima barieră care forțează fragmentarea fluxurilor de lucru pe mai multe platforme. Aducând Cavalry alături de Affinity, închidem această „gaură” și deblocăm o suită profesională completă care acoperă fotografie, vectorialitate, layout și acum editare de mișcare” – Canva.

Ca parte a achiziției, fondatorii Cavalry vor fi introduși în echipa Canva.

Pe lângă Cavalry, Canva a cumpărat și startup-ul MangoAI, care lucra la construirea de sisteme de învățare prin consolidare (reinforcement learning systems) pentru a îmbunătăți performanța reclamelor video, potrivit site-ului său. Canva a spus că primul produs al startup-ului a ajutat clienții să creeze și să lanseze reclame și să observe rezultatele pentru a îmbunătăți campaniile viitoare.

Startup-ul a fost construit de Nirmal Govind, fost vicepreședinte de Data Science & Engineering la Netflix, și Vinith Misra, fost data scientist la Netflix și Roblox. Ca parte a achiziției, Govind va deveni primul „Chief Algorithms Officer” (Director al Algoritmilor) la Canva, iar Misra va lucra la îmbunătățirea produselor de marketing ale companiei.

Odată cu noile achiziții, compania dorește să-și consolideze poziția ca soluție de marketing.

Platforma Canva a fost lansată în 2013, dar povestea propriu-zisă a Canva a început încă din 2007, când fondatoarea principală, Melanie Perkins, avea doar 19 ani și era studentă la University of Western Australia, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

Ea își ajuta colegii să realizeze proiecte grafice cu programele clasice, InDesign și Photoshop. Atunci, i-a venit ideea să facă o platformă cu forme predefinite pe care utilizatorii să le folosescă pentru a crea anuare școlare.

Astăzi, platforma deservește nevoile creative și de design ale întreprinderilor, întreprinderilor mici, consumatorilor și studenților din peste 190 de țări din întreaga lume, spune compania.