Doi hackeri români, campioni la securitate cibernetică, au dezvoltat o platformă AI de teste de vulnerabilitate pentru aplicații web

Doi români, care au activat aproape 10 ani în domeniul securității cibernetice, au un startup de testare a site-urilor cu inteligență artificială pentru găsirea de vulnerabilități înainte de a fi atacate de hackeri, conform unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Produsul AISafe Labs este o platformă autonomă „care reproduce metodologia unui expert uman, dar la scara și viteza unui computer”, explică firma.

Spre deosebire de programele clasice, AISafe Labs folosește o arhitectură complexă de organizare a agenților specializați construiți pe modele de tip LLM (Large Language Models). Este autonomă, ceea ce înseamnă că întregul proces, de la startul evaluării până la livrarea rezultatelor finale, nu necesită intervenția experților. Analiza însăși este una de profunzime, desfășurată în patru pași:

Understanding : Sistemul face o analiză sumară a aplicației, încercând să identifice posibilii vectori de atac și componentele critice. Pe baza acestora, este în stare să estimeze durata procesului de evaluare;

: Sistemul face o analiză sumară a aplicației, încercând să identifice posibilii vectori de atac și componentele critice. Pe baza acestora, este în stare să estimeze durata procesului de evaluare; Analysis : O rețea de agenți specializați pornește analiza, coordonată de un agent orchestrator. Aceștia au acces la o bază de date proprie de unde pot desprinde tipare și strategii, astfel încât activitatea lor să reflecte cât mai bine activitatea desfășurată de un expert în domeniu;

: O rețea de agenți specializați pornește analiza, coordonată de un agent orchestrator. Aceștia au acces la o bază de date proprie de unde pot desprinde tipare și strategii, astfel încât activitatea lor să reflecte cât mai bine activitatea desfășurată de un expert în domeniu; Triage : Pentru a elimina fenomenul de „halucinație” al AI și raportările de tip false positive, mai mulți agenți independenți analizează și confirmă fiecare problemă, printr-un ciclu repetitiv și prin generarea unui Proof-of-Concept drept demonstrație a impactului real al vulnerabilității;

: Pentru a elimina fenomenul de „halucinație” al AI și raportările de tip false positive, mai mulți agenți independenți analizează și confirmă fiecare problemă, printr-un ciclu repetitiv și prin generarea unui Proof-of-Concept drept demonstrație a impactului real al vulnerabilității; Secure: Platforma permite utilizatorilor să-și testeze mecanismele de securitate și modificările făcute în urma analizei.

Startup-ul a fost fondat în mai 2025 de Fineas Silaghi (CEO) și Dragoș Albăstroiu (CTO), doi români care au participat împreună la campionate de securitate cibernetică și au condus, în calitate de căpitani, echipa națională a României. Așa au ajuns să câștige Campionatul European de Securitate Cibernetică. Ulterior, au replicat performanța la Campionatul Internațional, conducând echipa europeană.

„Contextul actual este unul critic. Avansurile AI permit programatorilor și chiar utilizatorilor non-tehnici să scrie cod și să livreze aplicații mai repede ca niciodată, însă AI nu prioritizează securitatea. Rezultatul? O explozie de aplicații funcționale, însă vulnerabile. Astfel, într-o lume în care cerința și nevoia de o analiză a securității sunt tot mai mari și numărul de experți în domeniul securității cibernetice nu scalează la fel de mult, este critică o soluție care să poată ține pasul cu acestea. Exact asta ne-am propus prin AISafe Labs: să construim o platformă care poate ajuta companiile să-și securizeze aplicațiile la aceeași viteză cu care acestea sunt construite”, a declarat Fineas Silaghi, CEO AISafe Labs.

De asemenea, cei doi au activat ca „vulnerability researchers” și au identificat și raportat vulnerabilități în nenumărate aplicații și produse ale unor companii ca Meta (Facebook și Instagram), Google, OpenAI, Anthropic, Samsung și altele.

La 6 luni de la fondarea startup-ului, în noiembrie 2025, cei doi au luat o investiție de 250.000 EUR, bani folosiți pentru cercetare și dezvoltare și consolidarea operatiunilor companiei.