Business CheckIn. „Lux accesibil”. Corina a pornit o afacere din dorința de a crea „un univers al femeii”

Povestea Sakro a pornit din dorința Corinei Radu de a crea un brand care să îmbine eleganța cu accesibilitatea. Cu 16 ani de experiență în industria financiară și activă în continuare într-un job de corporație, antreprenoarea a construit businessul ca pe un proiect personal, pornind de la ideea de „affordable luxury”: bijuterii simple, din oțel inoxidabil placat cu aur sau argint, dedicate femeilor care își doresc accesorii discrete, dar accesibile. Brandul se dezvoltă atât prin magazinul online și showroomul propriu, dar și printr-o rețea de locații partenere din trei orașe, cu planuri de extindere în perioada următoare.

Participarea la programul BT Stup „Avânt în antreprenoriat” a venit pentru Corina ca o oportunitate de a-și consolida cunoștințele și de a înțelege mai bine mecanismele unei afaceri aflate la început de drum. Antreprenoarea spune că experiența a fost utilă nu numai prin informațiile practice primite, ci și prin interacțiunea cu alți participanți, schimbul de idei și confirmarea faptului că multe dintre provocările întâlnite în antreprenoriat sunt firești în această etapă.

„Faptul că există această susținere pentru antreprenori este extraordinar. Nu mai vorbim despre zona de networking cu alți antreprenori, pentru că, la fel, am format prietenii cu oamenii pe care i-am întâlnit la Stup, care au businessuri similare sau care n-au nicio legătură. Faptul că te întâlnești cu acești oameni face ca toată povestea să fie un pic mai ușor de dus. Îți dai seama că nu e nimic prăpăstios, nu e sfârșitul lumii și e ceva cu care toți ne confruntăm”, a spus Corina Radu.

Banca Transilvania s-a implicat constant în susținerea mediului antreprenorial, prin produse bancare și programe dedicate. Prin proiectele sale, BT încurajează dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii, facilitând accesul la informație, resurse și networking pentru antreprenorii aflați la început de drum sau pentru cei care vor să înceapă o afacere.

BT Stup este un hub dedicat antreprenorilor, disponibil atât fizic, în București, Calea Șerban Vodă nr. 206-218, cât și online. BT Stup oferă soluții utile pentru cei care își lansează sau își dezvoltă o afacere, de la pașii necesari înființării firmei, instrumente de facturare, realizarea unui magazin online și obținerea semnăturii electronice, până la servicii de fotografie de produs și alte resurse care pot simplifica activitatea antreprenorială de zi cu zi.

Business CheckIn. „Am început cu bijuterii, dar intenția este să creăm un univers al femeii”

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face businessul meu?

Corina Radu: Sunt Corina Radu, co-fondatoare Sakro, și am 36 de ani proaspăt împliniți. Sunt antreprenor în primul an de activitate, chiar ne apropiem de încheierea primului an la Sakro. Ca background, am un job de corporație, lucrez în continuare și în corporație, fac product management și coordonez două echipe: una de product management și una de reporting în industria financiară.

La bază, sunt om de marketing. Am terminat marketing la Academia de Studii Economice, am un master în cercetări de marketing la ASE și unul de comunicare în afaceri la SNSPA. Întreaga mea experiență profesională, și anul acesta se împlinesc 16 ani, este în industria financiară.

Numele businessului, Sakro, a plecat de la sacralitatea femeii, de la sacru și, dacă ne întoarcem în istorie, de la cât de frumos este, până la urmă, modul în care a fost privită femeia. Mi-am dorit un nume simplu, ușor de reținut și totuși interesant, să nu fie comun.

Sursă foto: sakro.ro

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Corina Radu: Mi-am dorit de mult să încerc antreprenoriatul. În 2017 am înființat un SRL care nu a avut activitate, iar zona de bijuterie și ceea ce a stat la baza Sakro cred că este cumva și dorința mea de exprimare feminină, de creativitate, tocmai pentru că jobul meu de zi cu zi are o creativitate îngrădită de legislație și structură, să zicem.

Sakro e o expresie a creativității mele și a dorinței de a face ceva pentru femeile din jurul meu. Cumva, în anii recenți, după 30 de ani, cred că am înțeles cu adevărat frumusețea și puterea comunităților de femei și a femeilor din jurul meu. Astfel, mi-am dorit să construim ceva în direcția în care să facem lucruri mai frumoase pentru femei.

Sursă foto: sakro.ro

În business mai sunt două persoane importante. Una dintre ele este iubitul meu, Claudiu. El este „curajul meu în antreprenoriat”, eu așa-i spun. Claudiu este, la rândul lui, antreprenor de meserie, face asta dintotdeauna și are un brand de ochelari de soare și de sport, de ski și snowboard. Până să îl întâlnesc pe el, aveam o teamă că nu m-aș putea descurca cu toată zona birocratică a antreprenoriatului, și atunci el vine și suplinește din temerile mele.

Poate ca profil eu sunt și genul de om care ar vrea să poată învăța tot ce se poate, să citească tot ce e posibil înainte să mă apuc de un lucru, ceea ce, pentru antreprenoriat, e imposibil. Claudiu suplinește pentru mine zona operațională, cea de contabilitate și birocrație, și îi mulțumesc profund și enorm pentru lucrurile acestea, pe lângă suport moral și implicare operațională zi de zi.

De asemenea, mai este și Dragoș, care este tot un prieten de-ai noștri. El se ocupă de partea tehnică, de tot ceea ce înseamnă infrastructura site-ului și a newsletterelor. El e în spate la meșterit, șurubărit, zona de scriere de cod și aplicație și tot ce se poate. Din punct de vedere al background-ului, este om de IT, este programator și înțelege subiectul mai bine.

Mă consider un antreprenor norocos, fiindcă am avut de la bun început sistemul acesta de suport, pentru că altfel ar fi fost mult mai copleșitor să încerci să le faci pe toate singur.

StartupCafe.ro Ce-mi definește afacerea?

Corina Radu: Avem o serie de colaboratori care produc per se bijuteriile. Noi avem exclusiv bijuterii din oțel inoxidabil, placate cu aur sau argint. Preponderent evităm pietrele, pentru că mi-aș dori, dacă folosim piatră, să aducem una semiprețioasă. Acesta este un lucru un pic mai complicat.

Inițial am plecat de la ideea unor bijuterii din metal prețios 100%, însă aici lucrurile sunt un pic mai complicate și din perspectiva costurilor și din perspectiva reglementărilor. Pentru un business la început, am considerat că am ajunge la un segment de clienți mai larg, cu o zonă de affordable luxury (trad. lux accesibil), acolo ne poziționăm.

Avem furnizori internaționali, și din Europa, și din Asia. Am discutat și local, însă costurile ne duc mai degrabă către a lucra cu furnizori internaționali. Astfel avem posibilitatea de a interveni în design, de a face lucruri, modificări, ajustări, în baza a ceea ce poate ei sunt obișnuiți să producă. Lucrăm cu furnizori diverși, tocmai pentru a putea atinge mai multă diversitate în produsele pe care le prezentăm.

Sursă foto: sakro.ro

Avem un magazin online, site-ul propriu, sakro.ro. De asemenea, avem un showroom. Îi spun showroom și nu magazin pentru că nu este în permanență cineva acolo, nu avem un program fix, momentan. Magazinul este în Constantin Mille numărul 18, în zona Cișmigiu. Ce am observat e că există o dorință de a vedea produsele, de a le atinge, de a le proba. Astfel, am dezvoltat o serie de locații partenere.

Acesta este obiectivul pentru 2026. Ambiția ar fi să avem un magazin partener în fiecare oraș mare din țară. Momentan avem în București, Sinaia și Brașov. În București avem mai multe locații partenere. Participăm și la evenimente, târguri, festivaluri. Am fost la Electric Castle anul trecut, am fost la târguri organizate de Alist Magazine. Încercăm să ajungem cât mai aproape de doamne și domnișoare.

Sursă foto: sakro.ro

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Corina Radu: Antreprenoriatul este o provocare continuă, întâi de toate din perspectiva timpului și a energiei și credd că acest lucru a însemnat mai degrabă că mi-am limitat timpul liber personal. Nu mă mai văd la fel de des cu prietenii mei și nu mai fac la fel de des unele activități pe care le făceam înainte.

Asta pentru că jobul este job și îmi place foarte mult ceea ce fac acolo. Însă cu siguranță am simțit și nevoia de a crea ceva unde să îmi pot pune amprenta într-o mai mare măsură, să încerc lumea antreprenoriatului, să văd cu ce se mănâncă, pentru că a fost o treabă de curaj acolo. Recunosc că există altă energie în antreprenoriat. La orice oră, inclusiv în weekenduri, se întâmplă muncă, nu mai e acel program fix, există o flexibilitate.

E multă muncă în spate. Poate părea simplu, dar e foarte multă muncă în spate, de la a crea conținutul pe care îl punem pe site, pe social media, la a fi în magazin, la a fi la evenimente, la creație per se de produs, la toată zona operațională.

Cred că timpul este, de fapt, provocarea cea mai mare, am lăsat din plăceri și din întâlnirile cu prietenii, poate mă văd mai rar cu ei.

Sursă foto: sakro.ro

Totuși, o provocare încă netăiată de pe listă, dar cu care mă confrunt în perioada aceasta, este toată zona de organizare. În viața mea profesională, ca angajat, am în subordine mai mulți oameni. În business suntem trei, astfel, e vorba de mult mai multă flexibilitate și, neavând o subordonare clară, ne confruntăm cu zona organizatorică, respectiv cu modul în care ducem lucrurile mai departe.

Ce am tăiat cel mai recent de pe listă este faptul că am adăugat o locație nouă parteneră în București. Aici avem deja șapte locații partenere care au produsele noastre. Lucrul acesta vine de fiecare dată cu o mare bucurie, tocmai pentru că ajungem mai aproape de clienți.

Strategia noastră este cea de a alege aceste locații partenere atipice, care să pună în valoare produsele. Nu suntem numai în magazine de haine, bijuterii și așa mai departe, ci bijuteriile noastre sunt, de exemplu, și în studiouri de pilates, precum și într-un salon de înfrumusețare și un salon de masaj. O florărie este cea mai recentă adăugire.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat?

Corina Radu: Cred că este un sfat pe care l-am primit de la Claudiu: să mă bucur de tot ceea ce mi se întâmplă, pentru că, într-adevăr, am avut și dificultăți, dar n-am avut probleme grave, cel puțin până acum. Dar, din dorința de a face mai bine, mai frumos, mai repede totul, poate consum multă energie.

În astfel de situații, Claudiu vine și mă trage de mânecă și îmi aduce aminte că trebuie să mă și bucur de ceea ce se întâmplă. Odată cu povestea Sakro, real, a venit către mine și foarte multă energie frumoasă. Când am lansat povestea, oamenii cu care nu mai vorbisem recent sau care nu sunt neapărat apropiați mi-au scris cuvinte de încurajare.

Au fost, mai degrabă, energii pozitive venite spre mine și trebuie doar să-mi reamintesc de asta. Cred că acesta e cel mai important lucru pe care l-aș pune la categoria sfaturi, că, până la urmă, e, dacă vrei, și o doză de egoism acolo. Facem un business care ne place și trebuie să continue să ne placă, să nu uităm de ce l-am început.

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uit pentru că…

Corina Radu: Îmi aduc aminte primele cliente, dar cred că mai ales de mine și de cât de copleșită de emoții eram. Primele vânzări efective, față în față, să spunem, le-am avut în cadrul unui târg, un „half is free” organizat de Alist Magazine, și am fost copleșită atunci de ce înseamnă o zi de târg.

Sursă foto: sakro.ro

Dintre cliente, cred că pentru mine memorabilă a fost o domnișoară care ne-a spus că o să poarte cerceii de la noi în ziua nunții. Ne-a trimis ulterior, la șase luni distanță, și poze. Nu i-a purtat numai la cununia civilă, ci i-a purtat cu adevărat la o rochie de mireasă. Acest lucru îmi dă fiori pe șira spinării și-mi face pielea de găină de fiecare dată când mă gândesc, pentru că mi se pare ceva extraordinar.

Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Corina Radu: Știam de Stup, dar recunosc că nu aveam o îndrăzneală ca antreprenor să merg către un curs care să mă ajute. Consideram că încă e prea devreme pentru a încerca așa ceva. Mi-am făcut curaj, m-am înscris la programul Avânt în antreprenoriat și m-au selectat, urmând apoi împreună cu colegii mei să trecem prin întreg programul.

Experiența este extraordinară atât din perspectiva trainerilor la care programul îți dă acces, cât și din felul în care este structurat, pentru că ce am mai observat eu e că au fost foarte diferiți. Am avut în program alături de mine mulți antreprenori în industrii creative, am avut o cohortă mare de arhitecți și oameni din zona de producție sau de servicii.

Mi-am dat seama că unii făceau business de mult timp, alții erau mai în antreprenoriat mai recent și atunci am avut și între noi un schimb de experiență, poate. Am înțeles că nu e nimic greșit în a pune o întrebare și nu înseamnă că trebuie să le știm pe toate, pentru că vine lângă tine un om care are un pic mai multă experiență și poate pune o întrebare la care te gândeai și tu și nu aveai curaj. Locul acesta mi se pare extraordinar.

Punctual, pentru mine, ce am mai observat este că, deși poate din viața de angajat știu niște lucruri, trebuie să-mi activez mintea astfel încât să aplic niște concepte în viața de antreprenor. Chiar am pus o întrebare la cursul de finanțe și, în momentul în care mi s-a răspuns, mi-am dat seama că știam să fac lucrurile acelea.

Mai văzusem un P&L, știam cum să împart niște lucruri în P&L, dar pentru că nu mi-am activat mintea de corporație. Ca antreprenor am simțit nevoie să pun întrebarea, deoarece nu-mi dădeam seama cum aș fi putut să fac. Poate și pentru cei cu mai multă experiență, un program de genul acesta îți amintește lucruri pe care le știai, dar nu erau suficient de evidente cât să pui degetul pe ele.

Desigur, backgroundul meu m-a ajutat în mod cert când am intrat în antreprenoriat. Mi-am pus poate și singură limite, bariere, dar, pe de altă parte, simplul fapt că sunt poate un pic mai structurată, că am o gândire critică antrenată, că am o experiență în customer service - mă gândesc aici la interacțiunea de la târguri sau când cineva ne dă un mail cu întrebări sau la orice interacțiune pe care o am cu un client -, clar e ceva ce mie mi se pare vital în momentul acesta.

Antreprenorilor le recomand să meargă la evenimentele de la BT Stup. Trebuie să meargă și am întâlnit între timp antreprenori cărora le-am propus să o facă. Am întâlnit, și asta mi se pare foarte important de spus, oameni care și-ar dori să devină antreprenori. Pentru că știu că îți poți face cont fie de antreprenor, fie de antreprenor aspirant, le-am recomandat și lor să meargă la workshop-urile pe care ei le organizează.

Mi se pare că accesul pe care îl dau la informație și la traineri, care altfel ar fi foarte scumpi sau imposibil de accesat pentru un om singur care e în bula lui, este extraordinar. Dau acces la traineri pe care, în mod normal, îi contractează o companie pentru angajații săi. Real, tu singur nu ai cum să-i găsești, nu ai cum să ajungi acolo sau poate costurile sunt mari.

Faptul că există această susținere pentru antreprenori este extraordinar. Nu mai vorbim despre zona de networking cu alți antreprenori, pentru că, la fel, am format prietenii cu oamenii pe care i-am întâlnit la Stup, care au businessuri similare sau care n-au nicio legătură. Faptul că te întâlnești cu acești oameni face ca toată povestea să fie un pic mai ușor de dus. Îți dai seama că nu e nimic prăpăstios, nu e sfârșitul lumii și e ceva cu care toți ne confruntăm și nu trebuie neapărat să fim toți la început de drum.

Am întâlnit antreprenori cu experiență care nu trecuseră businessul, din punct de vedere financiar, prin P&L-uri și toate cele. Ca antreprenor nu faci toate acestea, ci, la început, mergi cu valul până îți dai seama că ai nevoie de structură și de un Excel în care să pui lucruri. E extraordinar să vezi că nu e nimic greșit la tine, că e normal și e ceva ce poate fi rezolvat în timp, pe măsură ce înțelegi cu ce se mănâncă lumea aceasta.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Corina Radu: Avem două lucruri pe listă. Anul acesta, după cum ziceam, vrem să creștem numărul locațiilor partenere. Ambiția mea e să avem o locație parteneră în toate orașele mai mari din țară și să aducem bijuteriile mai aproape de clienți.

A doua direcție este aceea de a extinde categoriile de produse. La Sakro nu ne dorim să facem numai bijuterii. Am început cu bijuterii, dar intenția este să creăm un univers al femeii, să fie o platformă în care să existe produse numai pentru femei.

Sursă foto: sakro.ro

Avem, ca femei, această tendință de a avea grijă de toți cei din jurul nostru, de la copil, soț, cățel, casă și așa mai departe, și eu cred că ne lipsește un loc în care să intrăm și să ne răsfățăm doar pe noi. Am început prin participarea la niște târguri în care să vedem în ce măsură găsim furnizori cu care să colaborăm din alte categorii.

Am fost în ianuarie la Milano pentru a explora direcția de genți și marochinărie. N-aș spune că a fost neapărat un succes, dar la asta ne uităm: la a aduce și alte produse în platforma noastră. Una peste alta, nu știm încă dacă vom căuta furnizori cu care să creăm produsele noastre, dacă invităm diferiți parteneri în platformă cu care împreună să ne adresăm femeilor, dar, pe termen lung, ne dorim să dezvoltăm mai multe categorii de produse.

De asemenea, pentru că se apropie 1 Martie, am decis că nu vrem să avem un mărțișor clasic. În viziunea mea, orice bijuterie poate fi un mărțișor. Însă, specific pentru perioada aceasta și pentru că ne-am uitat la trendurile anului, avem o colecție extinsă de broșe, astfel încât să oferim, de fapt, o bijuterie pe care cine o primește o poate purta întreg anul.

Am încercat să ne concentrăm în ultima perioadă exact pe zona asta de broșe și pare că sunt apreciate până la momentul acesta. În weekend suntem la un târg specific pentru mărțișor. Avem și colaborări cu companii care cumpără pentru angajate sau colaboratoare aceste bijuterii de tip broșă. Cam asta am făcut noi pentru mărțișor și 8 martie.

Totodată, pregătim și newsletterul, trebuie să revizuiesc conținutul său. El anunță că avem, specific, broșe pentru perioada aceasta și, evident, un beneficiu pentru abonatele la newsletter: un cod de discount, astfel încât să poată obține bijuteria la un preț mai bun.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.