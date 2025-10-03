Startup-ul de inteligență artificială Perplexity lansează un browser AI propriu, Comet

Firma Perplexity AI, care dezvoltă un motor de căutare cu inteligență artificială și care s-a oferit să cumpere Google Chrome în august, lansează propriul browser, Comet, disponibil pentru toți utilizatorii, inclusiv cei care nu plătesc un abonament premium, potrivit TechCrunch.

Inițial, aplicația era disponibilă acum 3 luni numai plătitorilor de abonament Perplexity Max, care costă 200 dolari pe lună, dar acum s-a extins și către abonații Pro și utilizatorii gratuiți.

Startup-ul spune că „milioane” de utilizatori s-au înscris de la apariție pentru a încerca browser-ul îndată ce se lansează.

Caracteristica principală a Comet este un asistent care poate ajuta cu răspunsuri la întrebări legate de pagina web, poate rezuma conținutul, poate ajuta în gestionarea conținutului web și poate naviga pe paginile web în locul utilizatorilor.

Utilizatorii gratuiți au niște limitări: aceștia au acces la asistentul cu inteligență artificială și la instrumentele:

Discover - pentru știri personalizate și recomandări de conținut;

- pentru știri personalizate și recomandări de conținut; Spaces - pentru organizarea și gestionarea proiectelor;

- pentru organizarea și gestionarea proiectelor; Shopping - ajută la compararea prețurilor și la găsirea de oferte între diferite magaine online;

- ajută la compararea prețurilor și la găsirea de oferte între diferite magaine online; Travel - oferă informații agregate despre destinațiile de călătorie, zboruri, cazare etc;

- oferă informații agregate despre destinațiile de călătorie, zboruri, cazare etc; Finances - instrumente pentru bugetare, urmărirea cheltuielilor, monitorizarea investițiilor;

- instrumente pentru bugetare, urmărirea cheltuielilor, monitorizarea investițiilor; Sport - actualizări privind scoruri, programe și știri.

Utilizatorii Max au acces la modele AI de înaltă performanță și pot accesa asistentul de e-mail al Perplexity, care promite să:

redacteze răspunsuri care se potrivesc cu tonul utilizatorilor;

organizeze și prioritizeze căsuța de e-mail;

programeze întâlniri;

răspundă la întrebări despre căsuța de e-mail.

Utilizatorii Max au, de asemenea, acces anticipat la anumite produse și funcții Perplexity, inclusiv un nou „asistent de fundal”, care poate face diferite acțiuni pentru utilizator.

În curând, utilizatorii browserului se vor putea abona la Comet Plus, care promite o alternativă îmbunătățită de AI la aplicațiile de știri, pentru 5 dolari/lună. Cei abonați Pro/Max vor avea Comet Plus inclus, spune startup-ul.

Nu este prima firmă tech care anunță că lucrează sau a lansat un browser cu integrare AI. Google a integrat recent Gemini în Google Chrome, Microsoft a lansat Copilot Mode în Edge, iar compania OpenAI lucrează și ea la un browser cu inteligență artificială.