Spotify testează playlisturi generate cu inteligență artificială, cu mai mult control asupra algoritmului

Platforma de streaming de muzică Spotify, deținută de antreprenorul suedez Daniel Ek, spune că oferă mai mult control asupra algoritmului de playlisturi printr-o nouă funcție, de liste de redare generate cu AI prin cerințe în limbaj natural, potrivit TechCrunch.

Noua funcție „Prompted Playlists” este testată momentan în Noua Zeelandă, fiind disponibilă pentru utilizatorii abonați Premium, în limba engleză.

Noul instrument le permite utilizatorilor să descrie ceea ce vor să audă într-o listă de redare personalizată, care reflectă gusturile lor, potrivit spuselor companiei.

Această funcționalitate este o evoluție a listelor de redare generate cu AI lansate anul trecut, doar că în cazul „Prompted Playlists”, utilizatorii pot descrie și mai mult conținutul pe care vor să-l audă în playlist, cu instrucțiuni mai specifice.

„Ai putea cere „muzică de la artiștii mei de top din ultimii cinci ani”, apoi să o împingi mai departe cu „și să incluzi piese profunde pe care încă nu le-am auzit.” Sau poți cere „pop și hip-hop energic pentru o alergare de 30 de minute de 5km care menține un ritm constant înainte de a trece încet la melodii relaxante pentru o relaxare” și să adaugi ceva de genul „include muzică din cele mai mari filme ale acestui an și cele mai discutate seriale TV care se potrivesc gusturilor mele.” Tu alegi cât de larg sau specific vrei să mergi.”, a scris Gustav Söderström, co-președintele Spotify, șef de produs și de tehnologie.

De asemenea, oamenii pot seta și o frecvență de actualizare a playlisturilor, zilnică sau săptămânală, pe baza istoricului de ascultare.

Ideea este ca utilizatorii să poată crea practic propria versiune a ceva ca Discover Weekly sau Daily Mixes, doar că axat pe un tip de muzică, gen sau perioadă pe care doresc să o urmărească.

Spotify nu este singura aplicație care promovează modul în care permite utilizatorilor să preia controlul asupra algoritmului său. Instagram a introdus recent o nouă funcție care le permite utilizatorilor să controleze tipul de reels pe care îl văd, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.