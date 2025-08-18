Browserul OpenAI (ChatGPT) se va baza pe Chromium, motorul dezvoltat de Google

OpenAI lucrează de zor la un browser web, care să crească popularitatea soluţiilor de inteligenţă artificială pe care le dezvoltă, iar acesta va folosi motorul de randare Chromium, potrivit News.ro.

Startup-ul de inteligență artificială a început deja să aducă ChatGPT modificările necesare pentru ca acesta să susţină viitorul browser web, conform surselor citate de Bleeping Computer.

Browser-ul se va baza pe un sistem unificat de agenţi AI, specializaţi în diverse sarcini şi selectaţi automat în funcţie de comenzile utilizatorului.

AI-ul companiei va fi adânc integrat în viitorul browser, urmând să fie folosit inclusiv pentru a realiza anumite operaţiuni în locul utilizatorului, pentru a gestiona tab-urile deschise şi pentru a optimiza pagina deschisă în noile tab-uri.

OpenAI are deja experienţa modului Agent din ChatGPT, care foloseşte un terminal Linux şi un browser Chromium pentru a realiza sarcini în cloud.

Companiile de inteligenţă artificială văd în browser-ul web propriu o platformă de lansare în termeni proprii pentru produsele de AI. Acestea vor mai trebui să şi convingă utilizatorii să le folosească în locul produselor consacrate, precum browserele dezvoltate de Google şi Apple.