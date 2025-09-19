Google integrează inteligența artificială Gemini în browserul Chrome

Google a anunţat joi că va integra modelele de inteligenţă artificială Gemini în browserul Chrome pentru utilizatorii din SUA, la câteva săptămâni după ce un judecător federal a decis că gigantul nu va fi obligat să îşi vândă divizia de browser în cadrul procesului antitrust, potrivit Reuters, citată de News.ro.

Decizia instanţei de la Washington, pronunţată la începutul lunii septembrie de judecătorul Amit Mehta, a oferit o victorie rară pentru Big Tech, permiţând companiei să păstreze controlul asupra Chrome şi Android, dar obligând-o să partajeze date cu rivalii pentru a spori concurenţa în domeniul căutării online.

Totodată, Google nu mai are voie să încheie contracte exclusive cu producători de dispozitive şi dezvoltatori de browsere, însă poate continua să plătească parteneri precum Apple pentru a-şi păstra motorul de căutare implicit.

Suplimentul Gemini pentru Chrome va fi disponibil iniţial pe desktop, pentru utilizatorii de Mac şi Windows din SUA care folosesc limba engleză, conform unei postări de pe blogul Google. În curând, şi aplicaţia Chrome pentru iOS va integra Gemini, iar în următoarele săptămâni tehnologia va fi lansată şi pentru companii, prin Google Workspace, precum şi pe telefoane mobile.

Google a dezvoltat o integrare mai profundă a Gemini în Chrome cu alte aplicaţii ale sale, precum Calendar, YouTube şi Maps. În lunile următoare, compania intenţionează să adauge capabilităţi avansate, inclusiv executarea de sarcini complexe în mai mulţi paşi, identificarea paginilor vizitate anterior şi rezumarea conţinutului de pe mai multe site-uri.

Lansarea vine în contextul în care Google încearcă să concureze cu alţi dezvoltatori de browsere dotate cu agenţi AI, precum Perplexity, care în august a făcut o ofertă nesolicitată, de 34,5 miliarde de dolari, pentru a cumpăra Chrome. Browserul său, Comet, poate îndeplini anumite sarcini în locul utilizatorului.

Bloomberg a relatat în august că Apple a discutat cu Google pentru a utiliza Gemini AI în modernizarea asistentului vocal Siri.