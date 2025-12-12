Disney investește 1 miliard dolari în OpenAI și licențiază personajele sale pentru aplicația de videoclipuri generate Sora

The Walt Disney Company a anunțat că investește 1 miliard dolari în OpenAI, într-o mişcare strategică ce va permite utilizatorilor aplicaţiei Sora să creeze videoclipuri cu peste 200 de personaje Disney, Marvel, Pixar şi Star Wars începând de anul viitor, potrivit News.ro, care citează CNBC.

Sora, lansată de OpenAI în septembrie, generează clipuri video pe baza unor comenzi text, atrăgând rapid atenţia publicului şi generând controverse legate de folosirea proprietăţii intelectuale.

Disney a semnat un acord de licenţiere pe trei ani cu OpenAI, prin care gigantul media va oferi acces la personajele sale protejate prin copyright.

CEO-ul Bob Iger a declarat că parteneriatul marchează „un moment important pentru industrie”, subliniind că inteligența artificială generativă va fi utilizată „responsabil”, cu respect pentru creatori.

Ca parte a acordului, Disney primeşte şi drepturi de achiziţie suplimentară de acţiuni în OpenAI şi va deveni unul dintre principalii clienţi ai companiei. De asemenea, ChatGPT va fi implementat intern pentru angajaţii Disney, iar cele două companii vor dezvolta instrumente şi experienţe noi pe baza tehnologiei AI.

Printre personajele care vor putea fi generate prin Sora se numără Mickey Mouse, Ariel, Cenuşăreasa, Iron Man şi Darth Vader. Selecţii curatoriate de videoclipuri Sora vor fi disponibile şi pe platforma Disney+.

Parteneriatul vine în contextul unui val de dispute privind drepturile de autor.

Disney a trimis recent o notificare de încetare a încălcării drepturilor de autor către Google, prin care acuză gigantul american de folosirea imaginii personajelor.

În notificare, Disney spune că Google realizează o încălcare a drepturilor de autor la scară mare, reproducând fără drept personaje din producţii precum Frozen, Deadpool, Star Wars şi Guardians of the Galaxy.

Gemini, Veo, Imagen şi Nano Banana funcţionează ca nişte „automate virtuale”, care inundă piaţa cu lucrări contrafăcute, se arată în notificare.

În aceeaşi notificare se arată că Google a refuzat să implementeze măsuri împotriva încălcării drepturilor de autor, în ciuda încercărilor de convingere duse de Disney vreme de mai multe luni.

Disney cere încetarea imediată a acestei activităţi, în caz contrar cele două companii putând ajunge în instanţă.

Atât Disney, cât şi alte studiouri mari au acţionat în judecată companii AI precum Midjourney şi au trimis notificări către diferite companii, acuzând folosirea neautorizată a personajelor şi conţinutului protejat.

OpenAI a promis „controale robuste” pentru a preveni generarea de conţinut ilegal sau dăunător pe platformele sale. Acordul nu acoperă însă folosirea chipurilor sau vocilor actorilor.