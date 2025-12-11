Salariul minim 2026: Creșterea ar afecta chiar salariații cu venituri mici, spun patronii membri Concordia. Cele 5 „obiective critice” invocate pentru menținerea la nivelul actual

Confederația Patronală Concordia, condusă de omul de afaceri Dan Șucu (Mobexpert, Rapid etc.), solicită din nou ca salariul minim pentru anul 2026 să fie menținut la nivelul actual, de 4.050 lei, considerând această măsură „singura opțiune responsabilă în contextul economic dificil prin care trece România”.

Solicitarea patronilor membri Concordia vine în contextul deciziei privind nivelul salariului minim pentru anul 2026, care urmează să fie luată în următoarele zile.

„După o creștere cumulată de aproximativ 85% în ultimii cinci ani – una dintre cele mai accelerate din Uniunea Europoeană – economia românească are nevoie de timp pentru a se adapta și a consolida locurile de muncă existente”, spune Confederația Patronală Concordia joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Confederația atrage atenția că mediul privat „nu mai poate absorbi noi costuri suplimentare, iar o creștere a salariului minim ar afecta chiar salariații cu venituri mici, prin reducerea oportunităților de angajare și presiuni suplimentare asupra costurilor companiilor”.

Păstrarea salariului minim la nivelul actual permite atingerea unor obiective critice, spune Confederația Patronală Concordia:

Predictibilitate: Stabilizarea costurilor pentru companii într-o perioadă de volatilitate economică și fiscală accentuată.

Stabilizarea costurilor pentru companii într-o perioadă de volatilitate economică și fiscală accentuată. Securitatea angajaților: Prioritar este protejarea locurilor de muncă vulnerabile. O nouă creștere a costurilor ar forța companiile din industriile fragile, cu marje mici de profit, să recurgă la concedieri pentru a putea supraviețui.

Prioritar este protejarea locurilor de muncă vulnerabile. O nouă creștere a costurilor ar forța companiile din industriile fragile, cu marje mici de profit, să recurgă la concedieri pentru a putea supraviețui. Evitarea inflației: Prevenirea efectelor în lanț care ar amplifica presiunile inflaționiste și ar eroda câștigul real al angajaților.

Prevenirea efectelor în lanț care ar amplifica presiunile inflaționiste și ar eroda câștigul real al angajaților. Limitarea economiei informale: O creștere peste capacitatea de absorbție a pieței ar accelera munca nedeclarată și ar genera pierderi majore pentru bugetul de stat.

O creștere peste capacitatea de absorbție a pieței ar accelera munca nedeclarată și ar genera pierderi majore pentru bugetul de stat. Protejarea competitivității: Exportatorii români sunt deja presați de scăderea cererii internaționale și concurența din piețele externe.

Concordia subliniază că majorările salariale sustenabile pot veni doar însoțite de creșterea productivității și a competitivității, nu exclusiv prin decizii administrative. Vom putea susține salarii mai mari pe măsură ce România face tranziția către o economie cu valoare adăugată mare și dispune de oameni cu competențele potrivite pentru aceste industrii.

Ca pârghii reale de creștere economică și stimulare a competitivității, patronii membri Concordia susțin:

Stabilitate fiscală și predictibilitate

Simplificare administrativă și debirocratizare

Acces facil la fonduri europene

Digitalizare accelerată

Investiții în competențe digitale și formare profesională

Sprijin concret pentru cercetare și dezvoltare

Instrumente financiare adecvate pentru IMM-uri

Eficientizarea cheltuielilor statului

„Aceste măsuri țin de voința politică și sunt direcțiile care, pe termen mediu și lung, vor crea baza naturală pentru venituri mai mari ale angajaților din România. Confederația Patronală Concordia solicită Guvernului să ia decizia responsabilă de menținere a salariului minim la nivelul actual pentru 2026, asigurând astfel protejarea locurilor de muncă și a stabilității economice”, se mai arată în comunicat.