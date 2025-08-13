Startup-ul de inteligență artificială Perplexity vrea să plătească 34,5 miliarde dolari pentru cumpărarea Google Chrome

Perplexity AI, startup care dezvoltă un motor de căutare cu inteligență artificială, a făcut o ofertă de cumpărare a browser-ului Google Chrome, pentru o sumă mai mare decât valoarea în sine a afacerii, potrivit TechCrunch.

Startup-ul vrea să plătească 34,5 miliarde dolari pentru browser-ul dezvoltat de gigantul american, în condițiile în care Perplexity în sine este evaluat la aproximativ 18 miliarde dolari, după o rundă de finanțare din iulie.

Propunerea include și o investiție de 3 miliarde dolari în proiectul open-source Chromium. Perplexity a trimis oferta la câteva luni după ce zicea că vrea să cumpere Chrome dacă guvernul american va forța Google să-și vândă browser-ul. Nu este singura firmă care ar fi interesată de cumpărare, OpenAI vrând să achiziționeze Chrome de asemenea, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.

Google nu a indicat că va vinde Chrome la orice preț și, până acum, instanța nu a ordonat o vânzare.

Perplexity s-a oferit să cumpere și platforma TikTok în SUA, pe lângă un grup de investitori, printre care s-ar afla și giganții Oracle și Microsoft.