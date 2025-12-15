Markus Villig, fondatorul Bolt: „Dacă pierdem valul de mașini autonome, o să fie un dezastru”

Markus Villig, fondatorul și directorul general al aplicației estoniene de servicii de transport (ride-hailing) Bolt, a spus la un podcast că există riscul ca firmele europene să piardă „valul” mașinilor autonome și al inteligenței artificiale fizice, dacă acestea se blochează în regulamentele și birocrația Uniunii Europene.

„Sunt 100% pentru Europa, dar asta nu înseamnă că nu sunt frustrat. Avem o oportunitate atât de mare în Europa, numai de am putea da obstacolele la o parte. Dacă s-ar putea reduce birocrația și s-ar putea susține mai mult companiile locale, am avea mai mult succes în Europa”, a spus Villig la un podcast realizat de Sifted.eu.

El critică faptul că UE nu dă atenție dezvoltării tehnologiei de conducere autonomă a mașinilor sau inteligența artificială fizică, lucru care ar avea un potențial „la fel de revoluționar ca AI-ul în lumea digitală”.

Villig spune că nu este primul „val” care ar putea fi pierdut de UE, menționând bateriile și mașinile electrice.

„Industria europeană de producție de mașini este de mii de miliarde și, în acest context, ar trebui investite miliarde în industria de mașini autonome pentru a ne asigura că nu pierdem valul, deci este o investiție foarte rațională” - Markus Villig.

Acesta spune că este deschis ca Bolt să adopte mașini fără șofer, odată ce tehnologia este dezvoltată, având în vedere că scopul firmei este de a dezvolta „platforma prin care toată lumea își poate găsi transportul, de la biciclete, trotinete, mașini ride-hailing și mașini self-driving”.

Villig menționează și că ar vrea ca tehnologia de conducere autonomă să vină din Europa și să fie prezentă pe aplicație, dar că mașinile cu această tehnologie pot veni de oriunde din lume.

„Dacă vedem că există un nou furnizor care va veni cu o tehnologie mai bună, atunci vrem să avem acest furnizor pe platformă, și nu contează de unde vine. Desigur, ca european, mi-ar plăcea să vină din Europa” - Markus Villig.

Platforma estoniană de transport alternativ și livrări Bolt a fost lansată în anul 2013, la Tallinn, sub numele de Taxify, de tânărul programator Markus Villig, care avea 19 ani atunci și era încă la liceu. Între timp, compania a obținut investiții de 2,2 miliarde dolari și a anunțat că ajuns la venituri anuale de 2 miliarde EUR.

În România, aplicația estoniană a intrat în anul 2016, când încă se numea Taxify. Bolt spune că este „lider de piață în România”, compania activând în 40 de orașe românești. Platforma este prezentă în România cu serviciile de transport la cerere, de închiriere de trotinete electrice, de livrare de mâncare (Bolt Food), livrare de produse alimentare și nealimentare (Bolt Market) și cu divizia de software development, care deservește toate subsidiarele din Europa ale companiei.

La nivel internațional, Bolt are peste 200 de milioane de utilizatori în mai mult 600 de orașe din peste 50 de țări din Europa și Africa.

Tânărul antreprenor estonian ne-a acordat și un interviu, în exclusivitate pentru cititorii StartupCafe.ro, în anul 2017, la Tallinn.