Un startup AI cu un fondator de origine română atrage peste 12 milioane dolari finanțare de la Andreessen Horowitz și alte fonduri de investiții

Startup-ul Pryzm, care are un român în echipa de fondatori și care dezvoltă o platformă cu inteligență artificială pentru gestionarea de tranzacții între guvernul federal SUA și industrie, primește 12,2 milioane dolari finanțare de tip seed.

Runda de finanțare a fost condusă de fondul American Dynamism al lui Andreessen Horowitz (a16z), cu participarea investitorilor existenți XYZ Venture Capital, Amplify.LA și Forum Ventures, potrivit unui comunicat.

Pryzm este un startup fondat în anul 2023 de către Nick LaRovere (CEO – director general), Justin Deckert (CGO – Chief Growth Ofiicer), Matt Hawkins (Head of Federal) și românul David Istrati (CTO – director de tehnologie).

La vârsta de 15 ani, David Istrati a fondat primul său startup, Measure, de tip SaaS (Software-as-a-Service), după ce la 13 ani a început să facă freelancing ca dezvoltator web. El a terminat Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București și este în continuare student la Colby College din SUA până în anul 2026, unde urmează cursurile facultății de Matematică, conform profilului său de LinkedIn.

Între 2020 și 2022, Istrati a lucrat ca inginer de Machine Learning și, mai apoi, de Big Data la Veridion, un startup românesc despre care s-a mai scris pe StartupCafe.ro, care a strâns în total finanțări de peste 7,5 milioane dolari.

Pryzm spune că dezvoltă un „centru de comandă AI pentru dezvoltarea afacerilor federale”, o platformă prin care alte firme care dezvoltă tehnologii de apărare pot afla de ce are nevoie guvernul federal și când este oportun să-și vândă produsele.

„Sistemul nostru de operare bazat pe AI elimină presupunerile din dezvoltarea afacerilor federale – dezvăluind conexiunile potrivite, evidențiind rețele de influență ascunse și accelerând execuția pipeline-ului”, scrie Pryzm pe site-ul lor.

De asemenea, startup-ul se mândrește cu faptul că platforma este realizată de veterani ai companiilor americane de apărare Lockheed Martin și Palantir.

Banii vor fi folosiți pentru avansarea misiunii „de a moderniza modul în care guvernul federal descoperă, evaluează și achiziționează tehnologii emergente, oferind în același timp industriei o cale mai clară și mai rapidă pentru a identifica oportunități, a modela cererea și a concura pe baza capacităților.”

Mai exact, finanțarea va permite extinderea bazei de clienți, aprofundarea relațiilor cu cei existenți și îmbunătățirea platformei cu inteligență artificială. De asemenea, startup-ul își va consolida postura de conformitate federală cu noi certificări și autorizații și își va crește echipele de inginerie și de lansare pe piață în Washington, D.C., Boston și New York.