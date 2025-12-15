Înscrieri online: Se caută organizatori locali pentru EUDIS Defence Hackathon 2026, competiție europeană de soluții pentru apărare

Organizațiile din România și celelalte state membre UE, precum și cele din Norvegia sunt invitate de Comisia Europeană să se înscrie într-un proces de selecție pentru a deveni organizator local al EUDIS Defence Hackathon, competiție europeană de soluții tehnologice pentru sectorul apărării.

Până cel târziu pe 25 ianuarie 2026 ora 23.59 CET (26 ianuarie 2026, ora 00.59, ora României), organizațiile sunt încurajate să aplice AICI, pe site-ul oficial EUDIS Defence Hackathon 2026, să devină parte a acestei inițiative europene care stimulează dezvoltarea de noi soluții de apărare, atragerea de talente și competitivitatea industrială.

Organizatorii selectați vor putea „să beneficieze de un sprijin financiar substanțial din partea Comisiei Europene pentru implementarea evenimentului”, potrivit unui comunicat transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Schema Europeană de Inovare în Apărare (European Defence Innovation Scheme – EUDIS), în cadrul Fondului European de Apărare (European Defence Fund – EDF), se astfel pregătește pentru cea de-a 4-a ediție a EUDIS Defence Hackathon, care va avea loc simultan în 8 locații diferite din Europa, în perioada 26–28 martie 2026.

În acest sens, Comisia Europeană a lansat oficial, din 11 decembrie 2025, Apelul Deschis pentru Organizatori Locali, invitând organizații din statele membre ale UE și din Norvegia să găzduiască acest eveniment paneuropean de inovare în domeniul apărării.

De la lansare, EUDIS Defence Hackathon a evoluat într-unul dintre instrumentele emblematice ale UE pentru accelerarea inovării în sectorul apărării. În primele trei ediții, inițiativa a organizat 24 de hackathoane în întreaga Europă, implicând peste 1.200 de participanți din UE, Norvegia și Ucraina.

Următoarea ediție face parte din ambiția mai amplă a UE de a consolida capacitatea de apărare și de a accelera inovarea disruptivă până în 2030, reunind ecosistemul european „New Defence”, aflat în plină expansiune, format din startup-uri deep-tech, cercetători aplicați, inovatori și utilizatori finali.

Apărarea spațiului aerian

Ediția EUDIS Defence Hackathon din primăvara anului 2026 se va concentra pe Apărarea spațiului aerian, o temă centrală pentru peisajul de securitate al Europei.

Detalii complete despre temă, provocări și cerințele de aplicare pentru organizatorii locali sunt disponibile pe site-ul EUDIS.

De ce să devii Organizator Local? Rolul de Organizator Local oferă instituțiilor „oportunitatea de a se alătura unui ecosistem european în plină creștere, care reunește inovatori, utilizatori finali, investitori și programe de apărare” - promite Comisia Europeană.

Găzduirea unui hackathon permite organizațiilor:

„să își consolideze vizibilitatea națională și europeană în domeniul inovării pentru apărare,

să conecteze ecosistemul regional de inovare (laboratoare de AI, grupuri de securitate cibernetică, echipe de robotică, startup-uri din domeniul spațial) cu nevoile din apărare,

să faciliteze colaborarea între inovatori, cercetători, startup-uri, utilizatori din domeniul apărării și companii aflate în faza de scalare,

să sprijine obiectivul UE de a conecta inovarea civilă deep-tech cu aplicațiile din domeniul apărării,

să contribuie la dezvoltarea unor soluții cu potențial real de implementare, accelerând traseele de inovare dual-use,

să ofere participanților acces la Programul de Mentorat EUDIS, o etapă de accelerare post-hackathon, concepută pentru a ajuta echipele câștigătoare să își dezvolte soluțiile,

să își consolideze fezabilitatea și să se pregătească pentru colaborarea cu utilizatori finali, investitori și actori din domeniul apărării,

să beneficieze de un sprijin financiar substanțial din partea Comisiei Europene pentru implementarea evenimentului”.

Prin organizarea unui hackathon, instituțiile își asumă un rol recunoscut în construirea viitorului peisaj european de inovare în apărare și contribuie direct la prioritățile strategice ale UE.

Sesiune de informare online pe 12 ianuarie 2026

Pe data de 12 ianuarie 2026, va fi organizată o sesiune de informare online pentru instituțiile interesate să aplice în calitate de Organizatori Locali.

Acesta este link-ul de înregistrare la sesiunea online de informare pentru instituțiile care vor să devină organizator local al hackathonului.

Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul oficial EUDIS sau contactați: contact@eudis-hackathon.eu .