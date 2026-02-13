Startup-ul german de drone Quantum Systems obține un pachet de finanțare de 150 milioane EUR de la un consorțiu de bănci, printre care și BEI

Producătorul de drone Quantum Systems, fondat în Germania, dispozitive folosite și de Ucraina în războiul cu Rusia, a obținut un pachet de finanțare de 150 milioane EUR de la Banca Europeană de Investiții (BEI), Commerzbank, Deustche Bank și KfW.

Pachetul de finanțare susținut de Banca Europeană de Investiții (BEI) și de celelalte bănci este conceput pentru a susține creșterea continuă a companiei și extinderea industrială în Europa, spune firma într-un comunicat.

BEI împrumută, astfel, 70 milioane EUR companiei Quantum Systems, a doua investiție în startup după cea din anul 2021, de 10 milioane EUR.

„Această finanțare este un vot puternic de încredere în compania noastră, tehnologie și viziunea noastră. Ne permite să ne extindem responsabil, rămânând ferm ancorați în Europa. Securitatea și suveranitatea tehnologică încep cu capacitatea de a investi pe termen lung în capabilități critice”, a spus Jonas Jarosch, directorul financiar al startup-ului.

Quantum Systems a fost fondată în anul 2015 de Florian Seibel, fost ofițer în Forțele Armate Germane, alături de Dr. Michael Kriegel, Tobias Kloss și Armin Busse.

Seibel a absolvit Universitatea din München ca inginer aerospațial. În 2010, acesta s-a înscris la doctorat la aceeași facultate, dar acesta nu și-a terminat studiile și a fondat startup-ul, în schimb. Seibel are ca domenii de activitate dezvoltarea și operarea diferitelor platforme de portavion bazate pe multicoptere și drone cu aripi fixe.

Quantum Systems spune că a oferit sprijin Ucrainei de la începutul războiului, cu drone de supraveghere operate la scară largă din 2022. De asemenea, dronele și soluțiile software sunt implementate de forțele NATO în Europa și SUA, precum și în Australia și Noua Zeelandă.