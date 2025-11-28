Un startup german de drone, folosite și de Ucraina în război, valorează 3 miliarde EUR în urma unei runde de investiții

Producătorul de drone Quantum Systems, fondat în Germania, a ajuns la valoarea de peste 3 miliarde EUR, în urma unei finanțări de 180 milioane EUR, triplându-și evaluarea.

Startup-ul german a primit banii printr-o extensie a rundei de tip serie C, care s-a realizat în luna mai 2025. Noua finanțare a fost condusă de fondul de investiții Balderton Capital, conform unui comunicat.

„Super-unicornul” ajunge, astfel, la 340 milioane EUR valoare totală a finanțărilor strânse numai anul acesta.

„Statutul de triplu unicorn este o dovadă a capacității echipei noastre de a construi sisteme și a unei companii care funcționează în cele mai solicitante condiții reale. Acum vom accelera dezvoltarea hardware-ului, software-ului și inteligenței artificiale pentru a deveni liderul definitoriu în sistemele fără pilot multi-domeniu”, a spus Florian Seibel, co-fondator și co-CEO Quantum Systems.

Banii vor fi folosiți pentru expansiunea multi-domeniu a dronelor, folosite în mod curent pentru apărare, și în cazuri de utilizare aeriene, terestre și maritime, spune compania germană, care are angajați și în România. De asemenea, startup-ul va continua dezvoltarea inteligenței artificiale, a software-ului și a hardware-ului, și va continua să facă achiziții strategice.

Cu finanțarea strânsă în luna mai, de 160 milioane EUR, compania a cumpărat și integrat firmele AirRobot, Nordic Unmanned și Spleenlab, pentru extinderea tehnologiilor dincolo de zona militară.

Quantum Systems a fost fondată în anul 2015 de Florian Seibel, fost ofițer în Forțele Armate Germane, alături de Dr. Michael Kriegel, Tobias Kloss și Armin Busse.

Seibel a absolvit Universitatea din München ca inginer aerospațial. În 2010, acesta s-a înscris la doctorat la aceeași facultate, dar acesta nu și-a terminat studiile și a fondat startup-ul, în schimb. Seibel are ca domenii de activitate dezvoltarea și operarea diferitelor platforme de portavion bazate pe multicoptere și drone cu aripi fixe.

Quantum Systems spune că a oferit sprijin Ucrainei de la începutul războiului, cu drone de supraveghere operate la scară largă din 2022. De asemenea, dronele și soluțiile software sunt implementate de forțele NATO în Europa și SUA, precum și în Australia și Noua Zeelandă.