Startup-ul de inteligență artificială ElevenLabs ar putea strânge o nouă finanțare, la o valoare de 11 miliarde dolari

Startup-ul ElevenLabs, de clonare de voci cu inteligență artificială, s-ar afla în discuții pentru o nouă rundă de finanțare, care ar evalua firma la 11 miliarde dolari, aproape dublu față de ultima valoare primită acum 4 luni, potrivit unor surse citate de FT.

Firma fondată de doi tineri polonezi în Marea Britanie vrea să strângă bani de la investitori, conform unor surse familiare cu subiectul, la doar 4 luni de la o vânzare secundară de acțiuni, care a evaluat ElevenLabs la 6,6 miliarde dolari.

Discuțiile încă sunt în fază incipientă și detaliile se pot schimba.

ElevenLabs a fost fondat în anul 2022 de către Mati Staniszewski (CEO) și Piotr Dąbkowski (CTO). Cei doi sunt prieteni încă din copilărie și au fost colegi de liceu, la Varșovia. Ei au plecat în Anglia, să facă facultatea. Mati a absolvit Matematica la Imperial College, iar Piotr a făcut Informatică la Cambridge și și-a luat masteratul, tot în Calculatoare, la Oxford. Timp de 7 ani au muncit în câteva companii IT importante.

Ideea le-a venit de la filmele pe care le urmăreau încă din copilărie, la televiziunile din Polonia. Filmele americane erau dublate în polonă de un actor polonez, mai mereu același. Aceeași voce traducea în limba poloneză dialoguri rostite de mari actori și actrițe. Practic, copii, bătrâni, femei, bărbați, toți „vorbeau” cu aceeași voce, în poloneză, la televizor. Mati și Piotr s-au apucat să „repare” asta.

Astăzi, platforma generează fidel voce și sunete, în 32 de de limbi, inclusiv româna. În ianuarie 2024 a obținut o investiție de 80 milioane dolari codusă de fondurile de investiții americane Andreessen-Horowitz și Sequoia Capital. Atunci, startup-ul polonezilor a fost evaluat la 1,1 miliarde de dolari.

Un an mai târziu, pe 30 ianuarie 2025, ElevenLabs a primit o investiție de serie C în valoare de 180 milioane dolari, condusă de fondurile Andreessen-Horowitz și ICONIQ Growth, cu participarea altor mari investitori, precum NEA, World Innovation Lab (WiL), Endeavor Catalyst Fund, Sequoia Capital, Salesforce Ventures, Deutsche Telekom, LG Technology Ventures. Astfel, în decurs de un an, compania și-a triplat valoarea estimată, ajungând să fie evaluată la 3,3 miliarde de dolari.

Vânzarea secundară de acțiuni din luna septembrie a evaluat firma la 6,6 miliarde dolari, dublând valoarea stabilită în mai puțin de un an.