Un startup co-fondat de românca Raluca Ada Popa și de Ion Stoica (Databricks, Arena) este cumpărat de Anthropic

Anthropic a încheiat un acord prin care cumpără startup-ul Opaque Systems, co-fondat și de Ion Stoica, profesor universitar în SUA și antreprenor în serie, și de cercetătoarea Raluca Ada Popa.

Detaliile financiare sau valoarea pentru care Opaque a fost cumpărat nu au fost făcute publice.

Startup-ul a început acum 10 ani ca un proiect de cercetare la RISELab de la UC Berkeley, în jurul unei idei pe care mulți o credeau imposibilă: să permită organizațiilor să folosească cele mai sensibile date ale lor, păstrându-le private, chiar și în timpul utilizării, scrie compania într-un anunț.

Opaque a transformat cercetarea în tehnologie și a ajutat la definirea categoriei de „inteligență artificială confidențială”. Companiile puteau, astfel, rula sarcini de lucru AI pe date sensibile cu protecții impuse hardware-ului.

Mai apoi, firma s-a mutat de la „AI confidențial” la verificarea inteligenței artificiale, dezvoltând sisteme care permit organizațiilor să verifice independent modul în care sistemele și agenții AI se comportă.

Opaque a fost fondată de Ion Stoica, Raluca Ada Popa, Rishabh Poddar, Chester Leung și Wenting Zheng.

Raluca Ada Popa este o cercetătoare de origine română și profesor asociat de informatică tot la UC Berkeley. Cercetarea ei se concentrează pe criptografie aplicată, inclusiv în domeniile medical și bancar.

Originară din Sibiu, a studiat la MIT (Institutul de Tehnologie din Massachusetts) unde a obținut două diplome de licență, în informatică și matematică, un master un doctorat. În anul 2015, Raluca s-a alăturat Colegiului de Inginerie de la UC Berkeley. În ianuarie 2021, a fondat Opaque Systems și a fost președinta firmei până în decembrie 2024, potrivit profilului său de LinkedIn.

Între timp, cercetătoarea a primit premiul ACM Grace Murray Hopper pentru contribuțiile sale la proiectarea sistemelor distribuite securizate în anul 2019, iar în prezent este Head of Gemini Security la Google DeepMind.

Despre Ion Stoica am tot scris pe StartupCafe.ro. Recent, „unicornul” Arena, co-fondat de Stoica, a atras finanțare de 200 milioane dolari într-o nouă rundă de investiții, așa cum am mai scris pe site.

Deși trăiește și muncește în SUA de decenii întregi, inginerul de origine română Ion Stoica (61 de ani) apare în topul celor mai bogați oameni, realizat de revista americană Forbes, ca fiind miliardar din România. Forbes a mai estimat că Stoica are o avere de 7 miliarde de dolari în 2026.

În prezent, el predă informatică la Universitatea UC Berkeley din California și a co-fondat o pleiadă întreagă de companii de tehnologie. Cea mai mare este Databricks. În august 2026, aceasta a fost evaluată la 190 miliarde dolari, în urma unei investiții de 5 miliarde dolari. Totodată, a co-fondat companii tech precum Conviva, Anyscale și Arena. Anyscale a fost cumpărată cu 1,65 miliarde dolari de compania britanică Nscale.