Amazon cumpără un startup israelian de inteligență artificială pentru 7,5 miliarde dolari, tranzacție în urma căreia unul dintre fondatori, care are numai 23 de ani, ar urma să devină miliardar, potrivit Calcalist.

Gigantul american a semnat un acord pentru achizitionarea tehnologiei proprietare din spatele startup-ului Decart, Decart's Optimization Stack (DOS). Ca parte a acordului, Amazon va aduce în companie și cei trei co-fondatori ai Decart, Dean Leitersdorf, Orian Leitersdorf și Moshe Shalev, împreună cu echipa lor de cercetători și ingineri AI, conform unui comunicat.

Tehnologia Decart va ajuta Amazon să optimizeze și mai mult atât performanța inferenței AI, cât și performanța procesoarelor personalizate Trainium. Compania spune că a început să lucreze cu startup-ul israelian încă de anul trecut.

„Un calcul mai eficient înseamnă instruire mai bună, învățare prin întărire mai bună, inferență mai rapidă și modele mai bune pentru clienți la un cost mai mic. Acesta este pilonul pe care se bazează Trainium și eforturile noastre în domeniul AI, iar încă de la primele noastre colaborări cu Decart am știut că sunt genul de echipă tehnologică neînfricoșătoare care ne va ajuta să o împingem și mai departe”, a spus Peter DeSantis, SVP pentru modele fundamentale de AI, procesoare personalizate și calcul cuantic la Amazon.

„Încă de la început, misiunea noastră a fost să redefinim limitele a ceea ce poate face IA și să o facem dramatic mai eficientă pe parcurs. Alăturarea Amazon oferă echipei noastre scala, clienții și infrastructura necesare pentru a urmări această misiune mai repede decât am putea noi înșine singuri. Așteptăm cu nerăbdare să explorăm ce putem construi împreună”, a declarat Dean Leitersdorf, cofondator și CEO al Decart.

Startup-ul, considerat una dintre cele mai proeminente firme AI pornite din Israel, a atras interesul companiilor tech ca Nvidia și Anthropic, înainte ca Amazon să meargă mai departe cu achiziția, conform sursei citate.

Decart a fost fondat în 2023 de către frații Dean și Orian Leitersdorf și Moshe Shalev. Startup-ul a fost cunoscut pentru tehnologia de generare video, inclusiv un model AI de generare de lumi virtuale și unul care poate edita video. Ulterior, compania și-a extins focusul către infrastructura AI și optimiz.area software-ului, inclusiv tehnologia DOS.

În mai, Decart a strâns 300 milioane dolari la o valoare de aproximativ 4 miliarde dolari, într-o rundă care a inclus participarea Nvidia. Firma a strâns, în total, peste 450 milioane dolari în cei 3 ani de activitate, până a fost cumpărată, conform Crunchbase.

Se estimează că cei trei fondatori dețin între 40% și 50% din startup, o participație de peste 3 miliarde dolari, estimată la valoarea raportată a tranzacției. Astfel, fiecare dintre fondatorii Decart ar urma să devină miliardar.

Cel mai tânăr dintre fondatori, Orian Leitersdorf, are 23 de ani și este licențiat în inginerie electrică și informatică, terminând doctoratul la 22 de ani și devenind cea mai tânără persoană din istoria instituției Technion care a obținut un doctorat. Fratele său, Dean, a fost fostul deținător al recordului, terminând doctoratul la vârsta de 23 de ani.

Orian a condus activitatea electrică și software a echipei de robotică a școlii sale și ulterior a devenit co-căpitanul acesteia. Ca student, a lucrat într-un laborator de bioinginerie la Universitatea Ebraică din Ierusalim la proiecte de tip „organ pe cip”. Activitatea sa doctorală la Technion s-a concentrat pe dezvoltarea de componente pentru calculatoare de generație următoare.