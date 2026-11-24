Instrumentele de programare cu inteligență artificială oferă rezultate mai bune atunci când au acces la contextul tehnic specific organizației, iar organizațiile care nu oferă acces riscă să genereze muncă suplimentară pentru echipele de inginerie, arată o analiză transmisă, marți, StartupCafe.ro.

Pe măsură ce utilizarea AI în programare devine o practică standard în echipele mari de inginerie software, generarea codului nu mai reprezintă principala provocare. Dificultatea constă în integrarea acestuia în sistemele existente. Costurile apar sub forma muncii suplimentare, a revizuirilor adiționale, a întârzierilor în asigurarea calității (QA) și a codului duplicat, efecte care sunt rareori cuantificate.

90% dintre liderii din ingineria software declară că pot raporta consiliului de administrație impactul AI, însă doar 45% au dovezi care leagă activitatea instrumentelor AI de codul rezultat, conform raportului „State of AI Code Quality 2026”.

Raportul „The AI Coding Drift Report”, publicat astăzi de DesignVerse, analizează 15 baze de cod din companii private din sectoare precum aviația, bankingul și apărarea. Fiecare bază de cod aparține unui sistem software legacy, dezvoltat și întreținut de 15–20 de ani, cu peste un milion de linii de cod.

Într-un caz analizat separat, dezvoltarea unui singur produs a presupus un efort estimat la aproximativ 9.600 de ore de inginerie, în absența unui strat de context tehnic specific organizației.

Introducerea unui strat de context tehnic, care a oferit instrumentelor AI acces la codul existent, arhitectura software și standardele tehnice ale organizației, a redus efortul estimat de inginerie de la aproximativ 9.600 la 4.000 de ore, o reducere de 58%. Cele 5.600 de ore de capacitate de inginerie eliberată au fost evaluate la aproximativ 882.000 dolari.

În cadrul benchmarkului, cercetarea a comparat doi agenți AI de programare care au lucrat fără contextul tehnic specific organizației cu sistemul proprietar al startup-ului, care oferă instrumentelor AI acces la informațiile relevante despre companie, codul existent, arhitectura software și cerințele tehnice înainte de începerea unei sarcini.

Sistemul DesignVerse a utilizat componentele software interne ale organizației în 92% din cazuri. Prin comparație, agenții care au lucrat fără contextul tehnic specific organizației au utilizat aceste componente în 55–59% din cazuri, recurgând mai des la alternative externe sau la componente noi.

„Companiile investesc masiv în instrumente de programare bazate pe inteligență artificială (AI), deoarece anticipează că vor putea dezvolta software mai rapid și cu costuri mai mici. Însă există un cost ascuns pe care mulți nu îl cuantifică: timpul pe care dezvoltatorii de software îl alocă verificării, corectării și refacerii codului care nu se integrează în sistemele existente. Dacă firmele plătesc pentru ca AI-ul să scrie cod, dar ulterior trebuie să-și plătească inginerii pentru a-l repara, atunci ar trebui să-și pună întrebări serioase cu privire la rentabilitatea acestei investiții”, a spus Andrei Manolache (foto), CEO și cofondator al DesignVerse.

Raportul introduce și „Engineering AI Drift Index”, un indicator care urmărește raportul dintre codul analizat de un agent AI și codul generat care este acceptat pentru integrare în sistemele existente.

În cele 15 baze de cod analizate, agenții care au lucrat fără un strat de context tehnic dedicat au avut un raport median de 10:1 între tokenurile de cod analizate și cele acceptate. Într-o analiză separată, realizată asupra sistemului legacy al unui client, raportul a ajuns la 150:1.

DesignVerse compară această situație cu cea a unui angajat nou, competent, care începe să lucreze fără un proces de integrare și transfer de cunoștințe și trebuie să studieze documentația înainte de a scrie primul rând de cod. Un agent AI trece printr-un proces similar pentru fiecare sarcină și, în plus, nu păstrează automat ceea ce a învățat între sesiunile de lucru.

Rezultatele sugerează că accesul la informațiile tehnice relevante poate reduce munca suplimentară și poate ajuta echipele să folosească mai eficient resursele de inginerie existente.

Provocarea este deosebit de importantă în sectoarele puternic reglementate, unde codul generat de AI trebuie să respecte cerințe stricte de securitate și operare. Erorile pot provoca întârzieri costisitoare în etapele de testare și certificare.

„Următoarea provocare pentru utilizarea AI-ului în mediul corporativ nu este pur și simplu generarea unei cantități mai mari de cod, ci generarea unui cod care să fie cu adevărat adaptat specificului afacerii. Un instrument de programare bazat pe inteligență artificială trebuie să înțeleagă sistemele cu care lucrează, arhitectura companiei, standardele tehnice ale acesteia și regulile pe care trebuie să le respecte. Fără acest context, companiile riscă să creeze mai mult de lucru pentru inginerii lor, în loc să le ușureze munca”, a mai declarat Andrei Manolache.

Pe lângă evaluarea comparativă a performanței instrumentelor AI de programare, raportul prezintă cinci recomandări practice pentru reducerea muncii suplimentare cauzate de erorile din codul generat:

Crearea unui strat de context tehnic care să includă informații despre codul existent, arhitectura software, standardele tehnice și cerințele specifice proiectului;

Oferirea de acces la informații relevante pentru fiecare sarcină, în loc de a lăsa instrumentele AI să caute în întreaga bază de cod;

Impunerea respectării standardelor tehnice chiar în momentul generării codului;

Păstrarea unei evidențe auditabile a informațiilor și standardelor companiei utilizate la generarea codului;

Desemnarea unei persoane responsabile pentru acuratețea și actualizarea permanentă a stratului de context tehnic.

DesignVerse este o platformă bazată pe inteligență artificială care construiește și livrează software complex pentru companii mari, folosind documentația și regulile interne proprii ale unei organizații, asigurându-se că fiecare sistem este construit în mod stabil și congruent în toate echipele. Startup-ul are sediul central în București și clienți din mai multe sectoare de activitate strict reglementate, precum aviație, industria de apărare și sectorul bancar.