Databricks, companie AI cofondată și de miliardarii Ion Stoica și Matei Zaharia, anunță că valorează 190 miliarde dolari acum

Databricks, compania americană specializată în date și inteligență artificială, lansată de un grup de IT-iști printre care se numără și miliardarii Ion Stoica și Matei Zaharia, considerați cei mai bogați români, a anunțat că a finalizat cea mai recentă rundă de finanțare, de 5 miliarde de dolari, în urma căreia firma a fost evaluată la 190 de miliarde de dolari.

În iulie, Databricks anunțase deschiderea acestei runde de investiții la o evaluare a companiei de 188 de miliarde de dolari, dar până la urmă investitorii au contribuit cu bani mai mulți decât se planificase inițial, runda de finanțare fiind închisă la 5 miliarde de dolari, ceea ce a condus la o evaluare totală de 190 de miliarde de dolari atribuită companiei.

Finanțarea a fost condusă de fondurile de investiții Coatue, Blackstone, MGX, fonduri consiliate de T. Rowe Price Associates și T. Rowe Price Investment Management și de Sixth Street Growth, ca nou investitor în Databricks.

Alți investitori noi care au participat la această rundă sunt BOND, Clearlake Capital, Point72, Premji Invest și TPG, printre alții.

De asemenea, la această finanțare au mai participat și investitori mai vechi ai Databricks: Andreessen Horowitz, Dragoneer, Fidelity Management & Research Company, Franklin Templeton, GIC, Growth Equity at Goldman Sachs Alternatives, Insight Partners, J.P. Morgan Private Capital, Kinetic, Morgan Stanley Investment Management, NEA, Ontario Teachers’ Pension Plan, Temasek, Thrive Capital și WCM Investment Management.

Databricks spune că va folosi noul capital atras pentru a-și dezvolta tehnologiile de baze de date pentru agenți de inteligență artificială și de gestiune multi-IA și control al costurilor.

Tehnologiile Databricks sunt destinate companiilor.

„Companiile nu își doresc o inteligență artificială care doar vorbește. Își doresc agenți AI care să lucreze în întreaga afacere, care să își amintească contextul, să ofere răspunsuri precise și să execute sarcinile fără a depăși bugetele. Acest lucru necesită date operaționale în timp real (...) Cererea extraordinară a investitorilor pentru această rundă arată că strategia noastră de inteligență artificială câștigă piața și construiește ceea ce fiecare afacere are nevoie pentru a-și maximiza impactul asupra agenților” - a declarat omul de afaceri suedez Ali Ghodsi, cofondator și CEO al Databricks.

Databricks este o companie de date și inteligență artificială lansată în anul 2013, la San Francisco, de Ali Ghodsi, Andy Konwinski, Ion Stoica, Matei Zaharia, Patrick Wendell, Reynold Xin și Arsalan Tavakoli. Firma, care are peste 30 de birouri la nivel global, oferă o platformă unificată care include produse precum Genie, Lakebase, Agent Bricks, Lakeflow, Lakehouse și Unity Catalog.

Cine sunt Ion Stoica și Matei Zaharia

Ion Stoica și Matei Zaharia, doi dintre co-fondtaorii Databricks, sunt considerați cei mai bogați români, cu averi estimate la 5 miliarde de dolari fiecare, conform revistei americane Forbes.

Deși trăiește și muncește în SUA de decenii întregi, inginerul de origine română Ion Stoica (61 de ani) apare în topul celor mai bogați oameni, realizat de revista americană Forbes, ca fiind miliardar din România.

Forbes a estomat că Stoica are o avere de 5 miliarde de dolari în 2026, dublu față de anul trecut. Astfel, el a urcat de pe locul 1462 pe poziția 852 la nivel mondial.

Ion Stoica predă informatică la Universitatea UC Berkeley din California și a co-fondat o pleiadă întreagă de companii de tehnologie. Cea mai mare este Databricks. În plus, el a cofondat companii tech precum Conviva, Anyscale și LMArena (care a devenit unicorn în ianuarie 2026). Anyscale a fost cumpărată recent cu 1,65 miliarde dolari de compania britanică Nscale.

Matei Zaharia este și el co-fondator al Databricks. S-a născut în România, dar când era copil, s-a mutat cu familia în Canada. Inginer de calculatoare, Zaharia a făcut facultatea la Universitatea din Waterloo, Canada, iar apoi și-a luat doctoratul în SUA, la UC Berkeley, sub îndrumarea lui Ion Stoica.

Matei Zaharia este cunoscut ca inventator al Apache Spark, unul dintre cele mai utilizate framework-uri în procesarea de date. În prezent, el predă la universitățile americane Stanford și MIT.

La fel ca Ion Stoica, Matei Zaharia are o avere estimată de 5 miliarde de dolari, dublu față de anul trecut, conform Forbes.

Totuși, abia după ce Databricks se va lista pe bursă, compania va căpăta o anumită valoare de piață măsurabilă concret, iar averile celor doi ingineri de origine română vor deveni mai clare.