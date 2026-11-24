Trei ingineri originari din trei țări foste iugoslave, Serbia, Bosnia-Herțegovina și Muntenegru, au lansat un startup IT în Canada și, după 3 ani, compania a fost cumpărată la un preț de până la 2,9 miliarde de dolari, de producătorul american de cipuri AMD.

Ljubiša Bajić este din Muntenegru, iar soția lui, Lejla Bajić, este născută în Bosnia-Herțegovina. Ei Au studiat la Universitatea din Toronto, stabilindu-se în Canada. La rândul său, Drago Ignjatović, este din Serbia și s-a stabilit și el în Canada, studiind la Universitatea din Guelph, Ontario.

În 2023, cei trei ingineri balcanici au lansat startup-ul Taalas, în Canada. Ljubiša Bajić, CEO și co-fondator Taalas a mai lansat înainte o firmă de computere pentru AI, Tenstorrent, cu sediul în SUA, care a ajuns și ea „unicorn”, fiind evaluată la 6,2 miliarde de dolari în urma unor runde de investiții.

Revenind la Taalas, startup-ul canadian realizează semiconductori specializați ca interfață pentru inteligența artificială, în colaborare cu colosul taiwanez TSMC. Cipul Taalas HC1 rulează o versiune a Llama, modelul AI realizat de Meta (Facebook).

Taalas a început cu o mică finanțare acordată de un fond de investiții din Belgrad, Fifth Quarter Ventures. Pe urmă au venit marile fonduri de investiții din SUA, precum Quiet Capital și Fidelity, startup-ul Taalas ajungând astfel să adune finanțări de 219 milioane de dolari în total.

Acum, colosul american AMD, unul dintre cei mai mari producători de semiconductori la novel mondial, a anunțat că a cumpărat Taalas la prețul total de 2,9 miliarde de dolari. Prețul include o plată suspensivă de 1,4 miliarde de dolari, condiționată de anumiți parametri.

AMD spune că își consolidează astfel portofoliul de soluții AI integrate și strategia pe termen lung în domeniul inferenței AI. Inferența AI se referă la procesul prin care modelele de inteligență artificială livrează rezultate pe baza a ceea ce au învățat.

Pe fondul accelerării cererii pentru soluții de inferență AI, Taalas aduce tehnologii diferențiate și expertiză inginerească de prim rang, concepute pentru a asigura performanțe și eficiență semnificativ îmbunătățite în cazul aplicațiilor AI tot mai specializate, susține colosul american.

„Inferența AI evoluează rapid, iar clienții au nevoie de o gamă largă de soluții de calcul optimizate pentru aplicațiile pe care le utilizează”, a declarat Vamsi Boppana, vicepreședinte senior al diviziei de Inteligență Artificială din cadrul AMD. „Prin integrarea Taalas în AMD, ne extindem capacitatea de a oferi performanțe și eficiență diferențiate în domeniul inferenței, consolidând totodată platforma noastră integrată de soluții AI.”

AMD mai spune că vrea să integreze tehnologia Taalas în planul său de dezvoltare a acceleratoarelor și să creeze soluții la nivel de sistem care vor funcționa alături de procesoarele grafice AMD Instinct (GPU-uri). Achiziția extinde și prezența AMD în Canada în domeniul ingineriei.