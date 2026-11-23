Prima ediție a Galei INNOVENTURE premiază câștigătorii primei competiții naționale din România care evaluează IMM-urile atât după proiectul de inovare, cât și după maturitatea în managementul inovării.

Marți, 24 noiembrie 2026, de la ora 17:00, Platinum Ballroom al Hotelului Sheraton București găzduiește Gala INNOVENTURE 2026, evenimentul care încheie prima ediție a Competiției Naționale de Inovare în IMM-uri, organizată de Loop Operations. Pe scenă urcă 21 de companii românești din Construcții și IT & Tech, desemnate de jurii specializate pe industrii, sub președinția lui Adrian Curaj, Director General UEFISCDI.

Contextul e cunoscut: European Innovation Scoreboard 2026 plasează din nou România pe ultimul loc în Uniunea Europeană, la 41,8% din media europeană. INNOVENTURE pornește de la o întrebare incomodă: dacă inovația românească există, dar nu apare în statistici, problema e la firme sau la felul în care o măsurăm?

„Statistica asta nu m-a convins niciodată. Știu că în România se inovează constant, în firme de toate dimensiunile, dar o bună parte din această inovație nici nu ajunge în statistici. Brevetarea nu e o prioritate, investițiile nu sunt contabilizate corect, iar indicatorii clasici nu surprind realitatea. Companiile care urcă pe scenă pe 24 noiembrie sunt dovada că inovația românească există. Trebuie doar să știm unde și cum să o privim.”

— Rodica Lupu, Fondator INNOVENTURE & CEO Loop Operations

Un demers fără precedent în România

Competițiile și galele de business din România premiază, de regulă, cifra de afaceri, startup-urile sau un produs anume. INNOVENTURE propune altceva: este prima competiție națională dedicată exclusiv IMM-urilor care evaluează simultan două dimensiuni ale performanței.

Maturitatea companiei în managementul inovării : alinierea strategică, digitalizarea, abordarea managerială, colaborarea în ecosisteme și cultura organizațională.

: alinierea strategică, digitalizarea, abordarea managerială, colaborarea în ecosisteme și cultura organizațională. Calitatea și impactul proiectului de inovare: noutatea, relevanța pentru industrie, potențialul de piață și scalabilitatea.

„Manualul de la Oslo rămâne un reper fundamental, dar pentru IMM-uri e mai degrabă un ideal. IMM-urile noastre inovează adesea prin bricolaj, prin soluții frugale la probleme concrete, prin strategii de rezistență și reziliență. Am vrut o competiție care să vadă și această inovație, nu doar pe cea din laboratoare. De aceea nu premiem doar cele mai spectaculoase idei, ci companiile care știu să transforme ideile în rezultate.” — Rodica Lupu

Participarea a fost gratuită, iar metodologia a fost construită astfel încât să ofere șanse egale de recunoaștere unor companii cu dimensiuni și resurse diferite. Pentru fiecare firmă înscrisă, competiția a funcționat și ca un exercițiu de evaluare organizațională, o oglindă a propriilor practici de inovare.

Gala INNOVENTURE 2026 este susținută de sponsorii ERBAȘU și GRAITEC România și de o rețea de parteneri din mediul academic, instituțional și de afaceri, printre care UEFISCDI, UTCB, FPSC, CAIR, OAER, AIIR, ICI București, Măgurele Science Park, Cluster TEC și ICONIC Cluster.

Despre INNOVENTURE

INNOVENTURE este o inițiativă națională lansată de LOOP Operations în 2019, dedicată dezvoltării unei culturi a inovării în IMM-urile românești. Sub același brand, reunește Competiția Națională de Inovare în IMM-uri, Gala INNOVENTURE și servicii specializate de evaluare și sprijin pentru inovare, cu un obiectiv comun: mai multe companii românești capabile să inoveze mâine. #RomâniaInovează

Despre Loop Operations

Loop Operations dezvoltă programe de antreprenoriat și inovare care conectează mediul de afaceri, universitățile, cercetarea și instituțiile publice. Printre inițiativele sale se numără INNOVENTURE, Ingenius Hub și Cluster TEC, pe care îl administrează.

Articol susținut de Innoventure