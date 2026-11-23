Dario și Daniela Amodei, frați și foști executivi din cadrul OpenAI, alături de alți 5 foști angajați ai laboratorului AI de atunci, au lansat startup-ul Anthropic în anul 2021, care peste 5 ani avea să scrie istorie, înregistrând cea mai mare ofertă publică inițială.

Compania de inteligență artificială s-a listat pe bursă recent, după ce a strâns 81,3 miliarde dolari de la investitori prin IPO, la valoarea de aproximativ 1.500 miliarde dolari, așa cum am mai scris pe site. Între timp, valoarea a mai scăzut, la 1.188 miliarde, conform CompaniesMarketCap, dar prețul pe acțiune se menține peste IPO (88,91 dolari vs. 83 dolari).

Anthropic a fost fondată de Dario și Daniela Amodei, alături de alți 5 angajați ai OpenAI, plecați din laboratorul de dezvoltare AI pe baza unor neînțelegeri privind siguranța în dezvoltarea inteligenței artificiale, potrivit FinancialExpress.

Cine sunt frații Amodei

Dario Amodei (43 de ani) este directorul general (CEO-ul) Anthropic și doctor în biofizică la Universitatea Princeton. El a contribuit la dezvoltarea unora dintre primele modele largi lingvistice (LLM) OpenAI, GPT-2 și GPT-3, și a fost Vicepreședinte de Cercetare în cadrul firmei, conform site-ului său. Înainte de a-și construi cariera în cadrul OpenAI, el a lucrat la Google Brain ca Cercetător Științific Senior. Pe lângă doctoratul în biofizică, Dario a terminat și o postdoctorală la Școala de Medicină a Universității Stanford. Odată cu listarea Anthropic pe bursă, averea lui este estimată la 21,2 miliarde dolari, potrivit Forbes.

Daniela Amodei (39 de ani) este președinta Consiliului de Administrație la Anthropic, conducând activitatea organizației în domeniile cercetării, ingineriei, produselor, guvernanței și execuției comerciale. Ea a fost Vicepreședinte pentru Siguranță și Politici la OpenAI, unde a condus eforturile de asigurare a dezvoltării și implementării în siguranță a sistemelor AI, iar înainte de a intra în industrie, a fost șefa operațiunilor de risc la Stripe. De asemenea, întocmai ca fratele ei, averea ei este estimată la 21,2 miliarde dolari, conform Forbes.

Cei doi au fost născuți în San Francisco, SUA, într-o familie italo-americană, tatăl lor fiind un meșteșugar specializat în piele din Massa Marittima, Toscana. Riccardo Amodei a murit când Dario avea 23 de ani, iar Daniela avea 19. Mama lor, Elena Engel, o evreică americană născută în Chicago, a lucrat ca manager de proiect pentru renovări de biblioteci. Dario și Daniela au crescut în San Francisco și au absolvit liceul Howell, Dario îndreptându-se către zona de biofizică în materie de studii, iar Daniela fiind licențiată în literatură engleză la Universitatea din California.

Ani mai târziu, după ce au fondat Anthropic și au strâns bani pentru modelele lor de inteligență artificială, frații Amodei au fost desemnați printre cele 100 persoane cele mai influente în AI, top realizat de revista Time, în anul 2023 (TIME 100 AI 2023).