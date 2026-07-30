Firma Anyscale, co-fondată de Ion Stoica, vândută la prețul de 1,6 miliarde dolari

Firma americană de inteligență artificială Anyscale, co-fondată de Ion Stoica, profesor universitar de origine română considerat cel mai bogat român, urmează să fie vândută la prețul de 1,65 de miliarde de dolari, conform unor surse citate de Bloomberg.

Anyscale a ajuns la un acord definitiv pentru a fi cumpărată de compania britanică de centre de date pentru AI Nscale, potrivit unui comunicat oficial. Cele două firme nu au dezvăluit suma tranzacției, dar Bloomberg a aflat de la sursele sale că s-ar ridica la 1,65 de miliarde de dolari.

Ion Stoica (foto-centru), profesor la Universitatea UC Berkeley, a fondat Anyscale în anul 2019, alături de doi tineri antreprenori, Robert Nishihara (foto-stânga) și Philipp Moritz (foto-dreapta) . Un an mai târziu, startup-ul a obținut o investiție de 60 de milioane de dolari, iar în 2022 a mai atras 99 de milioane de dolari de la investitori privați, așa cum am arătat pe StartupCafe la vremea aceea.

Stoica (61 de ani) ocupă funcția de președinte executiv al Anyscale. El se numără și printre fondatorii Databricks, companie de date și AI, care tocmai a fost evaluată la 188 de miliarde de dolari, în cadrul unei noi runde de investiții private. Și în această companie, omul de știință de origine română deține funcția de președinte executiv. De asemenea, el a co-fondat, acum 20 de ani, și Conviva, o altă firmă tech. Cea mai recentă companie pe care a co-inițiat-o Ion Stoica este startup-ul Arena (fost LMArena), lansat în 2024, care a devenit unicorn anul acesta, fiind evaluat la 1,7 miliarde de dolari în urma unei runde de investiții.

În topul miliardarilor lumii, revista americană Forbes i-a menționat pe profesorii de informatică Ion Stoica și Matei Zaharia, doi dintre cofondatorii companiei Databricks, drept cei mai bogați români. Conform estimărilor topului Forbes, cei doi au averi de câte 5 miliarde de dolari fiecare.

Ion Stoica predă informatica la Universitatea UC Berkeley din California.

Ce face Nscale cu Anyscale

Revenind la Anyscale, compania fondată la San Francisco a dezvoltat o platformă pentru scalarea sarcinilor de lucru cu inteligență artificială. Anyscale stă la baza aplicațiilor AI utilizate de companii precum Coinbase, Bedrock Robotics și Runway și este folosită pentru antrenarea, adaptarea fină, furnizarea și procesarea datelor multimodale pentru unele dintre cele mai mari sisteme AI aflate în producție.

De partea cealaltă, Nscale, compania cumpărătoare, a fost lansată în anul 2024, la Londra, de antreprenorul australian Josh Payne. Firma britanică a dezvoltat o platformă cloud AI full-stack, prin care își propune să pună la dispoziția companiilor de AI infrastructura necesară. Nscale, care se concentrează pe centre de date, a fost fondată ca un business desprins din compania australiană Arkon Energy, care oferă putere de calcul pentru companiile crypto. Ulterior, fondatorul Josh Payne s-a reorientat către nevoile domeniului AI, care este acum mai „la modă”.

Prin această achiziție, Nscale adaugă contribuția software a Anyscale, „care transformă puterea brută de calcul într-o platformă AI completă și extinde baza de clienți a Nscale”, spune firma britanică.

De la sănătate și comerț electronic până la robotică, Nscale va putea oferi soluții full-stack prin care își propune să ajute companii din toată lumea „să accelereze procesarea imaginilor și documentelor, să adapteze fin modelele de AI (LLM) folosind propriile date și să implementeze intern agenți AI bazați pe modele open-source”.

Întreaga echipă Anyscale – aproximativ 200 de angajați din SUA, Europa și India – se va alătura Nscale în urma acestei achiziții.